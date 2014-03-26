港股业绩：中银香港去年净利222.5亿港元，同比增长6.3%

路透香港3月27日 - 香港人民币清算行--中银香港 周三稍晚公布业绩显示，去年净利222.52亿港元，同比增长6.32%。

年报亦显示，受平均生息资产增加及净息差扩阔带动，该行净利息收入按年增13%至279亿港元，平均生息资产增加7.4%，主要由客户存款上升所支持，但部分升幅被清算行人民币资金下降所抵销。

中银香港副董事长兼总裁和广北在业绩记者会上称，盈利增长主要反映净利息收入及服务费收入增加，及严控开支成效，并得益于香港离岸人民币业务的稳步增长。

该行去年净息差为1.68%，按年上升8个基点，主要受益于贷存利差扩阔。另外，期内客户贷款增长10.3%，公司每股盈利2.10港元，全年派息1.01港元，派息比率为48%。

和广北表示，今年目标派息比率区间定于40-60%之间，低于往年的60-70%，主要受制于资本充足比率及未来业务发展。

他指出，自2019年银行要全面落实“巴塞尔协定III”的规例，当中包括逆周期的资本缓冲及防护性的资本缓冲，同时系统性影响的银行需要额外资本。

“总体对银行的资本充足比率要求是愈来愈高和严格，调整派息比率可有助补充资本、把握未来市场机会，尤其是在人民币业务上的发展。”和广北称。

他并称，现时40-60%派息比例区间可给予董事会一定灵活度，未来不排除其他补充资本的工具，但目前未有融资考虑，主要加强内部资产管理及调整派息以稳定资产充足比率。

**料今年贷款增速略高于去年**

中银香港执行董事兼副总裁高迎欣在同一场合表示，预期今年贷款增长会略高于去年。该行去年贷款增幅10.8%，其中贸易融资贷款按年升27%，大幅低于市场平均增幅48%水平。

他称，开年以来感觉市场贷款需求强劲，尤其在贸易融资方面，故相信今年贷款增长会较快，主要来自中国大型企业及香港主要核心企业的并购及业务需求，但强调该行严格审查贷款审批、贸易背景等，会充分了解客户，才批出贷款，相信贷款增速与过往一样平稳。

和广北亦表示，贷款去年增长逾10%，存款增长8%，贷存比率及流动性比率处健康水平，今年会继续贷款增长的同时，考虑资金来源支持，目前已经感到市场争存款的竞争压力。

在谈到人民币近期贬值问题时，和广北称，中银只用自身吸纳的人民币来开展贷款业务，没有出现货币错配的问题。他并指出，内地经济结构虽然处于调整期，但该行的内地贷款保持高质量水平，总体不良率仍会低于市场平均水平。

高迎欣补充说，虽然境外使用贷款增长较快，但当中包括香港企业借贷到内地使用，目前中银香港美元及港元的贷款比重还是比较高。