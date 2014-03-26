全球贸易：中国在WTO稀土出口限制争议仲裁中落败--美贸易代表办公室

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透日内瓦/华盛顿3月26日 - 美国贸易代表办公室周三在一份电邮声明中称，中国在世界贸易组织(WTO)的一宗有关该国限制稀土金属、钨和钼出口的争议仲裁中落败。
美国、欧盟和日本在两年前针对中国限制稀土出口提出了申诉。
“这次胜利表明，我们准备好在必要时采取行动，以保护由此类贸易支持的美国高质量中层就业岗位，”美国贸易代表弗罗曼在声明中表示。
WTO预计将于周三稍晚发布这一裁决。涉案各方可在60日之内上诉。(完)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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