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市场报道 | 2014年 3月 26日 星期三 21:44 BJT

美国热股：凯雷投资集团考虑收购一传统基金公司，股价大涨逾5%

路透3月24日 - 据知情消息人士透露，凯雷投资集团(Carlyle Group) 正在考虑购买一家传统的基金管理公司，以扩大自己的投资平台。作为私募股权投资公司，凯雷在努力吸引更多散户投资者，并想达到传统资管公司通常都有的较高估值。

该公司股价周三盘初上涨5.39%，报33.04美元。(完)
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