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市场报道 | 2014年 3月 26日 星期三 21:58 BJT

美国热股：黑石集团接近收购Gates Global，股价盘初上涨近1%

路透3月24日 - 知情人士表示，美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通) 接近达成以逾55亿美元收购工业企业集团Gates Global的协议。这宗收购案将是今年迄今最大宗杠杆收购(LBO)交易之一。

该公司股价周三盘初上涨0.82%，报33.15美元。(完)
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