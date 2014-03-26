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市场报道 | 2014年 3月 26日 星期三 21:59 BJT

美国热股：莱斯银行集团早盘下跌，英国政府出售42亿英镑持股

路透3月24日 - 英国政府出售42亿英镑莱斯银行集团 股份，将持有该银行的股票比例降至25%以下，为明年能全身而退做准备。

在美国上市莱斯银行股价周三盘初下跌2.33%，报5.04美元。(完)
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