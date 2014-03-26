表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.715%，投标倍数为2.99

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透华盛顿3月26日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.715 中值 1.699 低值 1.630 价格/得标 价格 99.570515 高值得标比率 89.46% 投标倍数 2.99 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,399,700 总投标 104,578,173,700 竞争性投标得标 34,929,601,000 非竞争性投标得标 70,798,700 FED附加 0 初级市场交易商投标 67,225,000,000 初级市场交易商得标 9,063,140,000 直接投标 13,289,000,000 直接投标得标 8,073,300,000 间接投标 23,993,375,000 间接投标得标 17,793,161,000 发行细节 发行日 2014/03/31 到期日 2019/03/31 CUSIP码 912828C65 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选