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货币新闻 | 2014年 3月 27日 星期四 01:09 BJT

表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.715%，投标倍数为2.99

路透华盛顿3月26日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.715 中值 1.699 低值 1.630 价格/得标 价格 99.570515 高值得标比率 89.46% 投标倍数 2.99 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,399,700 总投标 104,578,173,700 竞争性投标得标 34,929,601,000 非竞争性投标得标 70,798,700 FED附加 0 初级市场交易商投标 67,225,000,000 初级市场交易商得标 9,063,140,000 直接投标 13,289,000,000 直接投标得标 8,073,300,000 间接投标 23,993,375,000 间接投标得标 17,793,161,000 发行细节 发行日 2014/03/31 到期日 2019/03/31 CUSIP码 912828C65 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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