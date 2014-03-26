表格：美国财政部续发两年期浮动利率债券得标贴现率差为0.069%，投标倍数为4.67

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透华盛顿3月26日 - 美国财政部称，其两年期浮动利率债券的荷兰式标售结果如下： 贴现率差 高值 0.069% 中值 0.065% 低值 0.058% 价格/得标 价格 99.955121 高值得标比率 34.80% 投标倍数 4.67 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,151,200 总投标 60,738,251,200 竞争性投标得标 12,991,900,000 非竞争性投标得标 8,251,200 FED附加 0 初级市场交易商投标 42,548,000,000 初级市场交易商得标 8,187,300,000 直接投标 3,600,000,000 直接投标得标 558,700,000 间接投标 14,582,000,000 间接投标得标 4,245,900,000 发行细节 发行日 2014/03/28 到期日 2016/01/31 CUSIP码 912828WK2
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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