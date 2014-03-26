英国金融市场：英镑兑走弱的欧元上涨，受威尔的讲话提振

路透伦敦3月26日 - 英镑兑欧元周三延续本周的涨势，此前英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔发表讲话，巩固他对英国经济复苏强劲和明年逐步升息的观点。

威尔较其同僚更明确说出他倾向明年升息的立场。威尔在周三刊出的报纸采访中表示，英国薪资正加速增长，利率不会无限期地停留在0.5%的纪录低位。威尔称，升息最有可能“相对渐进地进行”。

他的讲话扶助英镑兑欧元上涨0.4%，欧元走弱，受累于有迹象显示欧洲央行决策者更接近进一步放宽货币政策。

英镑兑美元升0.2%，在下午交易时升穿在1.6550附近的技术阻力。

“今天上午威尔的讲话绝对起到了推助作用。”NAB现汇经纪商Graham Davidson说。

英镑自去年中以来一路上涨，得益于经济走强将令英国央行远早于美联储和欧洲央行加息的预期，但本月英镑走势看似不稳。

英国通胀率稳步下跌，凸显出基本依赖消费者支出和住房市场的英国经济成长结构依然存在疑问。2月英国通胀率继续下滑。

10年期英债/德债收益率差周二大幅走宽后，周三几无变动，报113.3个基点。

英债和德债、美债一起上涨，10年期英债收益率在午后交易中下跌超过1个基点，报大约2.695%。

不过，市场在进行英镑兑欧元交易时，对欧洲政策的关注度越来越接近对英国政策的留意程度。欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼 周二表示，ECB买入银行资产来抵御通胀并不是“不可能”，这代表德国央行的强硬立场有所软化。

欧洲央行采取任何形式的宽松政策预料将压低欧元兑其他主要货币，欧元兑英镑 在午后交易中下跌至0.8325英镑。(完)

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