金属期市：期铜在上日大涨后回落，仍预期中国将推出经济刺激举措

* 市场预期中国将刺激经济
* 大量镍空头头寸浮现
* 中国江西铜业预期铜价将从当前水准反弹
路透伦敦3月26日 - 期铜周三从上日触及的两周高位回落，但对中国将推出经济刺激举措的预期继续支撑铜需求前景。
伦敦金属交易所(LME)金属全面下跌，期镍进一步回吐其近期升幅，因大量空头头寸浮现。
美元兑一篮子货币上涨，令金属价格走软。
LME三个月期铜 收跌1.4%，报每吨6,510美元，周二升2%，为9月中来最大单日涨幅。
本周公布的数据显示中国制造业成长逊于预期，今年头三个月陷入萎缩，市场对中国政府将采取刺激措施提振经济的预期升温。
“中国当局显然忧虑该国经济成长，希望可确保经济在适当的速度运行，”Natixis商品研究部主管Nic Brown说。“近期经济数据越是难看，中国推出更多刺激举措的可能性就越高。”
中国铜消费通常在第二季触及峰值，有关订单将增加的预期已经开始支撑铜价，铜价在3月19日触及的三年半低位形成底部。
中国江西铜业 高层周三表示，全球铜价将很快从当前水准反弹，受需求改善支撑。 消息扶助支撑市场人气。
期镍 下挫1.3%，收报每吨15,900美元，从今年的强劲涨势中回落。
尽管许多投资人认为印尼实施矿石出口禁令将限制供应，遂大举买入期镍，但其他投资者认为镍价升势过度。
LME数据<0#LME-FBR>显示，一名投资人持有大量的6月期镍空头头寸，规模占6月期镍未平仓合约的40%以上。
期铝 收低1.34%，报每吨1,729美元。期锌 下滑1.29%，收报1,970美元。期铅 收跌0.29%，报2,066美元。期锡 跌1%，收报22,970美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)