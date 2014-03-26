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货币新闻 | 2014年 3月 27日 星期四 02:56 BJT

纽约期市：基金买入带动期糖上涨，咖啡期货在交投震荡中上扬

路透纽约/伦敦3月26日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三创下三周来最大单日升幅，此前升穿上周高位吸引基金买入，而阿拉比卡咖啡期货在震荡交投中上涨。

纽约和伦敦可可期货小幅上涨。

ICE-5月原糖期货 收高0.39美分或2.3%，报每磅17.36美分，盘中升至约两周高位17.53美分。

“一些亚洲出产商回补空头，”一位美国经纪说，他所指的是泰国市场人士回补空头。“如果(泰国)天气继续干燥，那么下年的作物将可能受到影响。”

泰国是全球第二大糖出口国。

交易员表示，当市场触及上周高位17.37美分，跟踪技术图表的基金买盘进一步推高市场。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月白糖期货 收涨9.80美元，或2.2%，报每吨463.40美元。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收升0.7美分，或0.4%，报每磅1.76美元。5月罗布斯塔咖啡 涨7美元或0.3%，收报每吨2,080美元。

ICE-5月可可 涨14美元，或0.5%，收报每吨2,963美元。Liffe-5月可可期货 收平在每吨1,875英镑。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)
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