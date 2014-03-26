纽约期市：基金买入带动期糖上涨，咖啡期货在交投震荡中上扬

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透纽约/伦敦3月26日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三创下三周来最大单日升幅，此前升穿上周高位吸引基金买入，而阿拉比卡咖啡期货在震荡交投中上涨。
纽约和伦敦可可期货小幅上涨。
ICE-5月原糖期货 收高0.39美分或2.3%，报每磅17.36美分，盘中升至约两周高位17.53美分。
“一些亚洲出产商回补空头，”一位美国经纪说，他所指的是泰国市场人士回补空头。“如果(泰国)天气继续干燥，那么下年的作物将可能受到影响。”
泰国是全球第二大糖出口国。
交易员表示，当市场触及上周高位17.37美分，跟踪技术图表的基金买盘进一步推高市场。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月白糖期货 收涨9.80美元，或2.2%，报每吨463.40美元。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收升0.7美分，或0.4%，报每磅1.76美元。5月罗布斯塔咖啡 涨7美元或0.3%，收报每吨2,080美元。
ICE-5月可可 涨14美元，或0.5%，收报每吨2,963美元。Liffe-5月可可期货 收平在每吨1,875英镑。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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