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市场报道 | 2014年 3月 27日 星期四 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因乙醇库存上升和小麦走低

路透芝加哥3月26日 - 美国玉米期货周三小幅下跌，连跌第二天，交易商表示，因乙醇库存增加和小麦期货下跌，向玉米市场施压。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货挫跌逾2%，因预期美国大平原南部小麦种植带将迎来骤雨。

周三数据显示，美国乙醇库存在五周来首周上升，显示一起美国铁路交通阻塞导致运送放缓的情况可能最终得到改善。

5月玉米期货 收低2美分，报4.84-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为148,006口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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