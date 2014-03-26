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市场报道 | 2014年 3月 27日 星期四 04:48 BJT

芝加哥期市：美国小麦下跌，因大平原南部迎来急需的降雨

路透3月26日 - 美国小麦期货周三大跌，交易商说，因美国大平原南部迎来多于预期的降雨量，且预期4月将有更多降水。

芝加哥期货交易所(CBOT)-5月小麦跌穿7美元心理支撑位，收低11-1/2美分，报6.96-3/4美元，仍在本周的交投区间内。

在下周一美国农业部发布种植和季度库存报告前，市场开始调整仓位。路透访查的分析师预计截至3月1日，美国小麦库存10.42亿蒲式耳，低于之前一季的14.63亿。

美国今年各种小麦种植面积预估均值为5,627.7万英亩，2013年为5,615.6万英亩。

分析师预期，美国农业部在周四的周度出口销售报告中将显示，最新一周出口销售旧作小麦32.5-47.5万吨，新作小麦5-25万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为97,995口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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