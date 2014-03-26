芝加哥期市：美国小麦下跌，因大平原南部迎来急需的降雨

日本个股：三井住友信托银行将全力支持东芝--社长
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
路透3月26日 - 美国小麦期货周三大跌，交易商说，因美国大平原南部迎来多于预期的降雨量，且预期4月将有更多降水。
芝加哥期货交易所(CBOT)-5月小麦跌穿7美元心理支撑位，收低11-1/2美分，报6.96-3/4美元，仍在本周的交投区间内。
在下周一美国农业部发布种植和季度库存报告前，市场开始调整仓位。路透访查的分析师预计截至3月1日，美国小麦库存10.42亿蒲式耳，低于之前一季的14.63亿。
美国今年各种小麦种植面积预估均值为5,627.7万英亩，2013年为5,615.6万英亩。
分析师预期，美国农业部在周四的周度出口销售报告中将显示，最新一周出口销售旧作小麦32.5-47.5万吨，新作小麦5-25万吨。
今日CBOT小麦期货预估成交量为97,995口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
路透4月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 239.6 4 246 10 * 5月 234.4 147 242.3 20 * 6月 214.4 461 222.5 57 * 7月 207.2 367 217.4 1,358 * 8月 205.7 943 215 496 * 9月 203.1 6,370 212 2,860 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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