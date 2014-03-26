全球金市：金价滑向1,300美元，因美国耐久财订单数据强劲

* 和COMEX-4月黄金期权到期相关的结清头寸，令金价受压

* 俄罗斯和土耳其2月增加黄金储备

* 巴克莱上调金价预估

路透纽约/伦敦3月26日 - 黄金价格周三跌至近每盎司1,300美元，因令人鼓舞的美国制造业数据降低黄金对机构投资者的吸引力，金价挫跌至逾五周低位。

美国2月耐久财订单反弹，令金价承压。

交易商说，和纽约商品期货交易所(COMEX)-4月黄金期权到期相关的结清头寸压力，以及没有实货黄金买盘，也压低金价。

“过去几周基金相当积极买入黄金，即使有结清头寸，但我认为他们仍然看多黄金，”Marex Spectron贵金属部主管David Govett说。

1832 GMT，现货金 跌0.6%，报每盎司1,302.31美元，稍早跌至2月中来最低的1,300.09美元。

COMEX-4月期金 收低8美元，报每盎司1,303.40美元，路透初步数据显示，成交量较30日均值多约10%。

国际货币基金组织(IMF)数据显示，俄罗斯2月增加黄金储备7.247吨，至1,041.96吨，土耳其在1月大幅减少黄金储备后，在2月增加黄金储备。

巴克莱将今年金价预估由1,205美元上调至1,250美元，因考虑到年初以来金价表现。

现货银 跌0.9%，报每盎司19.74美元。现货钯金 下滑0.9%，报每盎司774.60美元。现货铂金 下跌0.8%，报每盎司1,401.50美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1303.40 -8.00 -0.6 1300.90 1317.10 133,210 COMEX白银期货 19.780 -0.199 -1.0 19.755 20.145 34,192 COMEX铂金期货 1406.50 -14.40 -1.0 1401.00 1427.70 18,865 COMEX钯金期货 781.15 -8.25 -1.0 774.10 789.00 6,012 现货金 1302.31 -8.13 -0.6 1300.70 1316.40 现货银 19.740 -0.180 -0.9 19.760 20.120 现货铂金 1401.50 -10.90 -0.8 1402.00 1425.50 现货钯金 774.60 -7.10 -0.9 776.50 787.50(完)

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