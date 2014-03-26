美国金融：美联储在压力测试中拒绝了花旗等五家银行资本计划

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透华盛顿3月26日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三拒绝了花旗集团 和其他四家银行的股东资本回报计划，称在对其财务实力年度测试中发现有不足之处。
美联储表示，拒绝了花旗集团、汇丰控股 、苏格兰皇家银行 和西班牙国际银行 美国分支提交的资本计划，因资本规划过程有不足。
美联储还拒绝了Zions Bancorp 资本计划，因该行未能达到资本比率最低要求。
上述五家银行将不允许执行拟定的派息和股份回购。
联储称批准了其余25家银行的资本计划。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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