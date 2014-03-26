美国金融：美联储在压力测试中拒绝了花旗等五家银行资本计划

路透华盛顿3月26日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三拒绝了花旗集团 和其他四家银行的股东资本回报计划，称在对其财务实力年度测试中发现有不足之处。

美联储表示，拒绝了花旗集团、汇丰控股 、苏格兰皇家银行 和西班牙国际银行 美国分支提交的资本计划，因资本规划过程有不足。

美联储还拒绝了Zions Bancorp 资本计划，因该行未能达到资本比率最低要求。

上述五家银行将不允许执行拟定的派息和股份回购。