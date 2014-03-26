版本:
中国
市场报道 | 2014年 3月 27日 星期四 04:09 BJT

美股盘后：花旗下挫5.4%，此前美联储拒绝其年度压力测试中的资本计划

路透3月26日 - 花旗 周三在美股盘后交易中一度下挫3%，之后跌幅扩大至5.4%，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)拒绝了该行在年度压力测试中的资本计划。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐