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市场报道 | 2014年 3月 27日 星期四 04:20 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.6%，Nasdaq指数大跌1.43%

路透纽约3月26日 - 美国股市周三下滑，材料股和技术股领跌，因美国和欧盟同意合作加大对俄罗斯的制裁后，地缘政治忧虑加重。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌98.89点，或0.6%，至16,268.99点；标准普尔500指数 下跌13.06点，或0.7%，至1,852.56点；Nasdaq指数 收低60.689点，或1.43%，至4,173.579点。(完)
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