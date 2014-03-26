新西兰数据：2月贸易顺差为8.18亿新西兰元，预估为顺差6亿新西兰元

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透惠灵顿3月27日 - 周四公布的官方数据显示，新西兰2月录得贸易顺差8.18亿新西兰元(7.039亿美元)，为2011年4月来最大，因新西兰向中国出口的奶制品增加。
新西兰统计局公布，截至2月的一年贸易顺差为6.5亿新西兰元。
路透调查的分析师此前预计，2月贸易顺差为6亿新西兰元，年度顺差为4.9亿新西兰元。
2月出口较前月急升17%，因奶粉，奶油和乳酪，木材和肉类产品出口增加，进口上升8%。
月度数据：(括号内为初值)
亿新西兰元(实质) 2月 1月 上年2月
贸易收支 顺差8.18 顺差2.86(3.06) 顺差4.32
出口 45.6 40.7(40.8) 38.9
进口 37.4 37.8(37.7) 34.6
年度数据：(括号内为初值)
亿新西兰元 截至2月的一年 截至1月的一年 截至13年2月一年
贸易收支 顺差6.5 顺差3.1 逆差10.7
出口 494.3 488.1 459.6
进口 487.8 484.9 470.3
3月贸易数据将于2014年4月29日公布。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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