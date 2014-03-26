《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月26日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 59.63 -2.29 -3.70 5381793
搜狐 64.13 -5.00 -7.23 1233084
网易 66.31 +1.56 +2.41 1133327
百度 152.12 -3.93 -2.52 4543238
台湾
台湾积体电路 19.09 -0.03 -0.16 1766777
联电 2.04 +0.02 +0.99 74828
日月光 5.25 +0.05 +0.96 188223
硅品精密 6.63 -0.05 -0.67 593001
和信超媒体 1.50 +0.00 +0.00 403345
友达 3.42 +0.01 +0.29 307949
中华电信 30.42 -0.20 -0.65 34821
台湾国际航电 55.36 +0.90 +1.65 1589640
香港
中国移动 43.60 -0.18 -0.41 453768
中国联通 12.61 -0.01 -0.08 137846
中国电信 44.46 +0.69 +1.58 30794
中芯国际 3.88 +0.00 +0.00 17060
电讯盈科 4.79 -0.09 -1.84 14406
(完)
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(整理 张涛；审校 戴素萍)