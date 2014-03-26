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亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 06:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月26日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 59.63 -2.29 -3.70 5381793

搜狐 64.13 -5.00 -7.23 1233084

网易 66.31 +1.56 +2.41 1133327

百度 152.12 -3.93 -2.52 4543238

台湾

台湾积体电路 19.09 -0.03 -0.16 1766777

联电 2.04 +0.02 +0.99 74828

日月光 5.25 +0.05 +0.96 188223

硅品精密 6.63 -0.05 -0.67 593001

和信超媒体 1.50 +0.00 +0.00 403345

友达 3.42 +0.01 +0.29 307949

中华电信 30.42 -0.20 -0.65 34821

台湾国际航电 55.36 +0.90 +1.65 1589640

香港

中国移动 43.60 -0.18 -0.41 453768

中国联通 12.61 -0.01 -0.08 137846

中国电信 44.46 +0.69 +1.58 30794

中芯国际 3.88 +0.00 +0.00 17060

电讯盈科 4.79 -0.09 -1.84 14406

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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