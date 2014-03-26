《综述》美国2月耐久财订单增长，但资本支出前景看来疲弱

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
“核心资本财出货上升表明，该领域可能温和提振本季经济活动，”道明证券首席副分析师Millan Mulraine表示。
耐久财数据显示，2月整体出货增加0.9%，结束此前连续两个月的跌势。未交货订单也上升，一改1月持平状态。
2月运输设备订单增长6.9%，汽车订单创一年来最大增幅。运输设备订单1月下降6.2%。
扣除运输订单后，2月耐久财需求仅增长0.2%。
原生金属、金属制品、电脑和电子产品订单也增加。机械订单、电子设备、家电及零部件订单均连续第二个月下降。(完) (编译 张涛/侯向明/李爽 审校 孙茉莉/龚芳)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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