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货币新闻 | 2014年 3月 27日 星期四 06:44 BJT

《综述》美国2月耐久财订单增长，但资本支出前景看来疲弱

“核心资本财出货上升表明，该领域可能温和提振本季经济活动，”道明证券首席副分析师Millan Mulraine表示。

耐久财数据显示，2月整体出货增加0.9%，结束此前连续两个月的跌势。未交货订单也上升，一改1月持平状态。

2月运输设备订单增长6.9%，汽车订单创一年来最大增幅。运输设备订单1月下降6.2%。

扣除运输订单后，2月耐久财需求仅增长0.2%。

原生金属、金属制品、电脑和电子产品订单也增加。机械订单、电子设备、家电及零部件订单均连续第二个月下降。(完) (编译 张涛/侯向明/李爽 审校 孙茉莉/龚芳)
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