《美国重要政经日程》--3月27日

日本个股：三井住友信托银行将全力支持东芝--社长
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数
1230 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)终值，以及第四季企业获利
1230 - 农业部公布一周出口销售数据
1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1400 - 全美不动产协会(NAR)公布2月成屋待完成销售
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售；并宣布标售52周期公债
-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运输量
1700 - 财政部标售七年期公债
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布一周资产负债数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
路透4月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 239.6 4 246 10 * 5月 234.4 147 242.3 20 * 6月 214.4 461 222.5 57 * 7月 207.2 367 217.4 1,358 * 8月 205.7 943 215 496 * 9月 203.1 6,370 212 2,860 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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