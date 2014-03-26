《综述》美欧携手准备加大制裁力度，俄罗斯经济前景堪忧

世银警告称，从乌克兰夺走克里米亚造成的影响将导致今年俄罗斯经济陷入大幅衰退，即便西方国家停止贸易制裁。

世行在一份关于俄罗斯经济的报告中清楚的表明，由于东西方发生冷战以来最严重的对峙，俄罗斯经济成长将付出严重代价。

报告称，如果危机持续，2014年俄罗斯经济可能会最多萎缩1.8%。该高风险情形的预估，假设条件是国际社会仍避免做出贸易制裁。

世行还给出了低风险情形预期，假设危机影响不会持久，预计今年经济成长1.1%。去年12月的报告中，世行预计俄罗斯今年经济扩张2.2%。

参考欧盟天然气进口和运输管道相关图表，请点选：link.reuters.com/qer37v

欧盟东部成员国同俄罗斯的贸易关系图表：link.reuters.com/gaf87v

银行对俄罗斯的曝险图表：link.reuters.com/xej67v

**俄罗斯股市反弹**

俄罗斯拒绝承认街头抗议后议会选出的乌克兰政府。

迄今，美国和欧盟已对俄罗斯和克里米亚相关官员实施了包括签证禁令和资产冻结在内的制裁。

俄罗斯市场和卢布受到冲击，导致大规模资本外流。俄罗斯经济部目前预计第一季资本或流出最多700亿美元，而去年全年为流出630亿美元。