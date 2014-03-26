《焦点》美联储拒绝花旗等五家银行的股东支付计划

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
外资银行必须隔离其美国分支，并须符合美联储最近确定的规则中提出的更严苛资本要求。
美联储曾表示，汇丰、RBS和Santander都可能受到这些新规约束。
在看到首轮压力测试结果后，两家华尔街大行--美国银行 和高盛 不得不重新提交了资本计划。
年度测试旨在确定银行业者是否有足够实力抵御下一次危机。
在本轮测试中，监管机构考察银行业者是否能够执行其资本分配计划并保持缓冲能力。一些银行的计划遭封杀表明，官方对银行业者为未来假设危机情形所做的准备工作不甚满意。
美联储未公布银行提议的资本计划细节。那些获得批准的银行料很快宣布资本计划。(完) (编译 许娜/张涛/李爽 审校 张涛/龚芳)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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