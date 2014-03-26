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市场报道 | 2014年 3月 27日 星期四 07:19 BJT

****欧洲经济指标预测--3月27日-4月3日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值      前值     
   
    3月24日当周
   
    3月27日(四)
    0745  法国消费者信心指数                              3月           85         85
    0900  意大利企业信心指数                              3月         99.5       99.1
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                      2月        +1.3%      +1.2%
                  民间贷款                                           -2.1%      -2.2%
                  M3三个月移动平均年增长率                              --      +1.2%
    0930  英国零售销售(较前月)                            2月        +0.5%      -1.5%
                  (较上年同期)                                       +2.5%      +4.3%
    
    3月28日(五)
    0005  英国Gfk消费者信心指数                           3月          负6        负7
    0700  德国进口物价(较前月)                            2月        +0.2%      -0.1%       
                  (较上年同期)                                       -2.4%      -2.3%
    0745  法国消费者支出(较前月)                          2月        +0.8%      -2.1%
    0745  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 2月        +0.3%      -0.6%
    0900  意大利PPI(较前月)                               2月        +0.2%      -0.2%
               (较上年同期)                                          -1.5%      -1.5%
    0930  英国经常帐收支(亿英镑)                         第四季    赤字140  赤字207.2
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)               第四季终值     +0.7%      +0.7%
                           (较上年同期)                              +2.7%      +2.7% 
    1000  欧元区企业景气指数                              3月         0.40       0.37
                经济景气指数                                         101.4      101.2
                工业景气指数                                         负3.4      负3.4
              服务业景气指数                                           3.5        3.2
              消费者信心指数                                        负12.5     负12.7
          消费者通胀预期指数                                           --        13.6
    1300  德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)       3月初值     +1.0%      +1.0%
                                          (较前月)                   +0.4%      +0.5%
                       消费者物价指数(CPI)(较前月)                   +0.4%      +0.5%
                                      (较上年同期)                   +1.1%      +1.2%
    
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值      前值     
   
    3月31日当周
    
    3月31日(一)
    0600  德国实质零售销售(较前月)                         2月        -0.5%     +2.5%
                      (较上年同期)                                    +0.8%     +0.9%
    0645  法国国内生产总值(GDP)修正值(较前季)            第四季       +0.3%     +0.3%
    0700  瑞士KOF领先指标                                  3月          --       2.03
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                           2月          --    增加6.6
                抵押贷款发放金额(亿英镑)                                --   增加14.2
                抵押贷款批准件数(千件)                                  --     76.947
                M4货供额(较前月)                                        --     +0.30%
    0900  欧元区通胀率                                  3月初值       +0.7%     +0.7%
    0900  意大利CPI(较前月)                             3月初值         --      -0.1%
                    (较上年同期)                                        --      +0.5%
          意大利HICP(较前月)                                            --      -0.3%
                    (较上年同期)                                        --      +0.4%
    
    4月1日(二)
    0730  瑞士CS/SVMC采购经理人指数(PMI)                  3月           --       57.6
    0745  意大利Markit/ADACI制造业PMI                     3月           --       52.3
    0750  法国Markit制造业PMI                             3月           --       51.9
    0755  德国Markit/BME 制造业PMI                        3月           --       53.8 
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)                3月           --    减少1.4
                 未经季节调整失业人数(万人)                             --        310
                 经季节调整失业率                                       --       6.8%
                 经季节调整失业人数(万人)                               --      291.4
    0800  欧元区Markit制造业PMI                           3月           --       53.0
    0800  意大利失业率                                    2月           --      12.9%
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                        3月           --       56.9
    0900  欧元区失业率                                    2月           --      12.0% 
    
    4月2日(三)
    0600 英国Nationwide房价指数(较前月)                   3月         +0.8%     +0.6%
                           (较上年同期)                               +9.6%     +9.4%
    0830  英国Markit/CIPS建筑业PMI                        3月           --       62.6
    0900  欧元区PPI(较前月)                               2月           --      -0.3%
                   (较上年同期)                                         --      -1.4%
    
    4月3日(四)
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     3月           --       52.9 
    0750  法国Markit服务业PMI                             3月           --       51.4
                    综合PMI                                             --       51.6
    0755  德国Markit服务业PMI                             3月           --       54.0
                    综合PMI                                             --       55.0
    0800  欧元区Markit服务业PMI                           3月           --       52.4
                      综合PMI                                           --       53.2
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                        3月           --       58.2
    0900  欧元区零售销售(较前月)                          2月         +0.2%     +1.6%
                        (较上年同期)                                    --      +1.3%
    1145  欧洲央行利率决定--指标再融资利率                4月           --      0.25%
                           存款利率                                     --      0.00%
    (完)
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