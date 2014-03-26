欧洲经济指标预测--3月27日-4月3日****

日本个股：三井住友信托银行将全力支持东芝--社长
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月24日当周 3月27日(四) 0745 法国消费者信心指数 3月 85 85 0900 意大利企业信心指数 3月 99.5 99.1 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 2月 +1.3% +1.2% 民间贷款 -2.1% -2.2% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.2% 0930 英国零售销售(较前月) 2月 +0.5% -1.5% (较上年同期) +2.5% +4.3% 3月28日(五) 0005 英国Gfk消费者信心指数 3月 负6 负7 0700 德国进口物价(较前月) 2月 +0.2% -0.1% (较上年同期) -2.4% -2.3% 0745 法国消费者支出(较前月) 2月 +0.8% -2.1% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.3% -0.6% 0900 意大利PPI(较前月) 2月 +0.2% -0.2% (较上年同期) -1.5% -1.5% 0930 英国经常帐收支(亿英镑) 第四季 赤字140 赤字207.2 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 +0.7% +0.7% (较上年同期) +2.7% +2.7% 1000 欧元区企业景气指数 3月 0.40 0.37 经济景气指数 101.4 101.2 工业景气指数 负3.4 负3.4 服务业景气指数 3.5 3.2 消费者信心指数 负12.5 负12.7 消费者通胀预期指数 -- 13.6 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 3月初值 +1.0% +1.0% (较前月) +0.4% +0.5% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.1% +1.2% GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月31日当周 3月31日(一) 0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 -0.5% +2.5% (较上年同期) +0.8% +0.9% 0645 法国国内生产总值(GDP)修正值(较前季) 第四季 +0.3% +0.3% 0700 瑞士KOF领先指标 3月 -- 2.03 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 -- 增加6.6 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加14.2 抵押贷款批准件数(千件) -- 76.947 M4货供额(较前月) -- +0.30% 0900 欧元区通胀率 3月初值 +0.7% +0.7% 0900 意大利CPI(较前月) 3月初值 -- -0.1% (较上年同期) -- +0.5% 意大利HICP(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +0.4% 4月1日(二) 0730 瑞士CS/SVMC采购经理人指数(PMI) 3月 -- 57.6 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 3月 -- 52.3 0750 法国Markit制造业PMI 3月 -- 51.9 0755 德国Markit/BME 制造业PMI 3月 -- 53.8 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 3月 -- 减少1.4 未经季节调整失业人数(万人) -- 310 经季节调整失业率 -- 6.8% 经季节调整失业人数(万人) -- 291.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 3月 -- 53.0 0800 意大利失业率 2月 -- 12.9% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 3月 -- 56.9 0900 欧元区失业率 2月 -- 12.0% 4月2日(三) 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 3月 +0.8% +0.6% (较上年同期) +9.6% +9.4% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 -- 62.6 0900 欧元区PPI(较前月) 2月 -- -0.3% (较上年同期) -- -1.4% 4月3日(四) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 3月 -- 52.9 0750 法国Markit服务业PMI 3月 -- 51.4 综合PMI -- 51.6 0755 德国Markit服务业PMI 3月 -- 54.0 综合PMI -- 55.0 0800 欧元区Markit服务业PMI 3月 -- 52.4 综合PMI -- 53.2 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 3月 -- 58.2 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 +0.2% +1.6% (较上年同期) -- +1.3% 1145 欧洲央行利率决定--指标再融资利率 4月 -- 0.25% 存款利率 -- 0.00% (完)
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
路透4月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 239.6 4 246 10 * 5月 234.4 147 242.3 20 * 6月 214.4 461 222.5 57 * 7月 207.2 367 217.4 1,358 * 8月 205.7 943 215 496 * 9月 203.1 6,370 212 2,860 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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