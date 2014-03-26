EIA库存周报：美国上周原油库存增加，其中墨西哥湾库存增至纪录高位

日本个股：三井住友信托银行将全力支持东芝--社长
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
路透纽约3月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周墨西哥湾原油库存增至纪录高位，因进口上升，弥补了石油产量从数十年高位略微下滑的影响。
3月21日止当周，美国墨西哥湾上周原油库存增加610万桶，至略超过2亿桶，即便当地产能利用率提高2.6个百分点至88%。
美国原油日进口增加30.8万桶至762万通，远远抵消石油产量日减2.5万桶至819万桶的影响。前一周石油产量升至822万桶，为1988年7月以来最高水准。
库欣原油库存减少133万桶至2,848万桶，为2012年1月以来最低。
当地库存下降，主要由于1月开始TransCanada 管线每日向墨西哥湾地区输送70万桶原油。墨西哥湾库存增加，表明库欣的供应尚未得到消化。
“就像墨西哥湾的库存增加所体现的那样，供应非常充足，”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir说，并补充称，休斯顿船运航道关闭四天将在下周的EIA报告中有所反映。
数据公布后，美国原油期货应声转至平盘下方，但后来反弹，结算价上扬1.07美元至100.26美元。
“市场并没有对EIA数据做出太过看空的反应，因为休斯顿船运航道问题或许意味着下周数据中的原油进口减少，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。
全国原油库存增加660万桶，远高于分析师预估的增加270万桶。
炼厂原油日加工量增加14.1万桶，产能利用率小升0.4个百分点至86%，表明常规维修季影响已经结束。
汽油库存减少510万桶，分析师之前预估为下降120万桶。尤其是中西部地区，汽油库存下降330万桶至4,740万桶。
包含柴油和取暖油在内的馏分油库存增加160万桶，预估为减少140万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽; 审校 龚芳)
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
路透4月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 239.6 4 246 10 * 5月 234.4 147 242.3 20 * 6月 214.4 461 222.5 57 * 7月 207.2 367 217.4 1,358 * 8月 205.7 943 215 496 * 9月 203.1 6,370 212 2,860 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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