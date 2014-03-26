《美国上市公司业绩公布日程表》--3月27日至4月3日

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
汤森路透3月26日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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3月27日 BMO Q2 2014 埃森哲(Accenture) 1.04 19 1.00
3月27日 BMO Q4 2013 Gamestop Corp. 1.92 20 2.16
3月27日 AMC Q4 2014 红帽(Red Hat, Inc.) 0.37 32 0.36
4月 2日 BMO Q2 2014 孟山都(Monsanto) 3.08 21 2.73
4月 3日 AMC Q2 2014 美光(Micron Technology) 0.74 20 -0.28
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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