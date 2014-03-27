《焦点》中英下周签署人民币结算协议，伦敦成为首个西方结算中心

**实际好处**

Pavitt称，当能够在伦敦进行结算之后，就可以延长交易时间，从而带来实际利益。

“现在，每天较晚时候进行的清算过程有点麻烦，不像美元或欧元收支。下一步应该是简化人民币结算过程，”他说。

周三的声明称，英国首相卡梅伦和中国国家主席习近平在周二荷兰核安全峰会间隙进行了会晤，讨论了两国央行间的合作事宜。

根据消息人士上月透露，中国银行 和中国工商银行 最有希望成为清算行。

伦敦是全球最大外汇交易中心，但主要依赖香港的离岸人民币基础设施来获得人民币流动性和清算服务。

去年12月，渣打银行 联手中国农业银行 ，在英国提供人民币清算服务。

英国财政部援引环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)数据称，中国以外的人民币支付有62%在伦敦进行。

据伦敦金融城当局，伦敦市场的人民币计价外汇产品，包括现汇、远汇、掉期和期权，平均日交易额在2013年上半年达到156亿美元，较上年同期增长逾一倍。(完)