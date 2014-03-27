《分析》中国央行加力回笼平滑资金分布，坚持维稳基调手法更灵活

* 季末资金持续宽裕，央行公开市场加力回笼

* 时隔两周重启14天正回购

* 平滑部分资金至下月，以应对财税缴款冲击

* 经济基本面仍偏弱，货币政策维稳基调不改

* 短期操作更具灵活性，控制流动性在合意范围

作者 边竞

路透上海3月27日 - 随着财政资金投放，中国银行间市场季末资金面“无惊无险”，宽裕局面持续，央行公开市场则顺势加力回笼，并时隔两周后重启14天正回购。在维稳基调不改的前提下，央行短期操作兼具灵活性，将流动性调控在合意范围，同时有效管理预期仍是近期政策的主要目标。

市场人士表示，当前经济基本面仍偏弱，加之人民币汇率波动较大、2月外汇占款增量亦明显下降等不确定因素，也都需要货币政策暂时维持温和立场。

他们并认为，未来两个月是季节性的财税缴款高峰期，届时资金面可能面临不小的冲击，央行亦有意趁资金面宽松之时，加大正回购操作量，将到期量平滑至4月，以减轻未来的资金压力。

“(加大回笼力度)与实际资金状况相适应，央行目前的调控目标是平稳为主，现在这环境不支持明显收紧啊。”广发银行高级交易员颜岩表示。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮则谈到，回笼加力说明央行不会轻易的放松政策，现在大家对政策放松预期比较高，包括降准等，“央行也算表明了态度，不太会继续紧，但是应该不会松的。”

中国央行公开市场周四进行了520亿元人民币正回购，较周二小幅增加，包括28天期200亿元，中标利率持稳于4.00%；14天期320亿元，利率亦持平于上次的3.80%，其中14天品种为暂停两周后重启。

而本周公开市场既无正/逆回购到期，也无央票到期；据此计算，本周净回笼资金980亿元，较上周的480亿元增逾一倍。

银行间市场主要质押式回购加权利率 周四在开盘价引导下，七天回购利率跳涨近100bp(基点)，其余期限品种亦走升。交易员表示，央行正回购操作量稍加码，且14天期限品种两周后重启，部分机构借机做高开盘价，但市场整体流动性仍不改充裕局面。

中国2月新增外汇占款较前月大幅减少，跌至五个月新低，亦低于市场预期。这个数字令分析师相信，此前人民币汇率的贬值更可能是市场供求关系造成，而非央行刻意压低。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/heb97v

**经济颓势不改，政策仍需维稳**

最新PMI数据显示中国经济仍无明显回暖迹象，市场人士普遍认为，为防经济增速进一步滑向政府的目标底线，货币政策至少仍需维持稳定。

汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至八个月最低水准，分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，预示中国经济增速将继续放缓，市场对政府采取措施保持经济运行在合理区间的预期升温。

中国国家发改委主任徐绍史周三表示，今年经济形势比较复杂，一旦出现下行苗头，一定要果断进行调控；下限是经济不能滑出7.5%左右，城镇新增就业不能少于1,000万。

不过近日人民币汇率仍延续贬值之势，且波动幅度较大，外汇市场对人民币流动性的影响仍存较大不确定性，货币政策放松亦面临掣肘。

刘东亮认为，目前人民币并未真正形成贬值预期，加上中国的利率水平与主要经济体相比仍较高，未来资本流入的压力仍存，外汇占款并未到趋势性变化之时。

“(货币政策)紧应该是不会再紧了，但汇率贬值已经是一个松的政策了，货币政策同时放松的可能性就不大了。”他表示。

**重启14天正回购，增加调控灵活性**

在政策维稳的总体基调下，央行日常调控也并未丧失灵活性，资金趋紧或市场预期不好的时候，操作就会松一松，资金持续充裕的时候，就保持适量回收，动态调节。

澳新银行中国经济师周浩称，“目前资金是很宽松的，整体来看央行的操作还是比较正常吧，加了14天这个期限，可能更加灵活一点。”

北京一大型银行交易员则谈到，央行把一部分回笼的资金缩短期限，平滑到下月中旬前到期，可能也是担心财政存款上缴压力过大。相比去年，央行今年对流动性管理的态度还是温和了。

数据显示，自2009年以来，3月当月财政存款均为减少，尤其是2011-2013年，降幅均在2,000亿元之上，表明3月财政资金投放力度不小。

不过，季节性市场规律也显示，短期内银行间流动性可能就将面临4月季度初存款准备金补缴，以及4、5月份财税缴款等因素的冲击。

据路透统计，4月公开市场将有5,240亿元正回购到期，如此大的资金投放量将能在很大程度上对冲财税缴款的影响。

2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。很快又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 460

(周四) 520

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

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净回笼 980 (完)