英国金融：监管当局因理财建议疏失向Santander UK处以创纪录逾2,000万美元罚锾

路透伦敦3月26日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)对Santander UK 处以1,240万英镑(2,050万美元)的罚锾，因该行提供的理财建议存有严重疏失，此为向英国零售银行客户提供不良投资建议的历来最高罚锾。

FCA周三表示，该西班牙国际银行集团旗下英国分公司，两年前向客户提供不适合的建议，当中有“严重的风险”，且其对待投资者风险胃纳的方式也不适当。

该项建议包括对投资人声称投资“可能成长一倍”，以及陈述2008年富时100指数 在8,000-9,000点等错误事实。当年该指数在3,665和6,535之间交投。

FCA表示，该行并告知客户无需支付任何佣金，但事实上当时其中一项商品的佣金达7.75%。

FCA并称，Santander UK必须向受波及的客户提供补偿，不过其表示，赔偿可能不多，因股市后来上涨。

当局是在2012年神秘客对业界的现场稽查中，发现了这些疏失，而其在2010年和2012年间所提供的建议也有不少问题。

Santander周三表示已全力配合调查，且在得到监管当局的神秘客稽查结果后，已结束其旧的银行保险业务，并整顿其分行投资建议服务。