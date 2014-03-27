国际油市：美国原油期货守在100美元上方，受益于库欣库存持续下降

当地库存下降，主要由于1月开始TransCanada TRP.TO 管线每日向墨西哥湾地区输送70万桶原油。墨西哥湾库存增加，表明库欣的供应尚未得到消化。

美国和欧盟周三同意，针对俄罗斯在乌克兰的所作所为，将通力合作准备对其实施更加严厉的经济制裁，包括能源领域；它们还将努力让欧洲减少对俄罗斯天然气的依赖。