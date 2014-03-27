国际油市：美国原油期货守在100美元上方，受益于库欣库存持续下降

全球商品：2018年全球钢铁需求预计将增长0.9%--国际钢铁协会
国际钢铁协会称，全球最大钢铁消费国中国今年使用量料将持平于6.81亿吨，2018年将下滑2%至6.674亿吨。(完) (编译 张明钧; 审校 王兴亚)
当地库存下降，主要由于1月开始TransCanada TRP.TO 管线每日向墨西哥湾地区输送70万桶原油。墨西哥湾库存增加，表明库欣的供应尚未得到消化。
美国和欧盟周三同意，针对俄罗斯在乌克兰的所作所为，将通力合作准备对其实施更加严厉的经济制裁，包括能源领域；它们还将努力让欧洲减少对俄罗斯天然气的依赖。
据跟踪油轮动向的消息人士，伊朗石油出口连续第五个月高于西方制裁允许水平。进一步显示，若制裁放宽的协议达成，将有助于伊朗增加原油出口。
受偷油事件影响，尼日利亚料将在5月失去非洲最大原油出口国位置，出口可能跌至2009年有记录以来低点。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/朱晓军；审校 孙茉莉)
国际钢铁协会称，全球最大钢铁消费国中国今年使用量料将持平于6.81亿吨，2018年将下滑2%至6.674亿吨。(完) (编译 张明钧; 审校 王兴亚)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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