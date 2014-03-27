《全球重要经济事件一览表》--3月27日-4月3日

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3月27日(四)
美国代顿--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在一次论坛中就“美联储和货币政策”发表讲话(1230)。
伦敦--英国央行金融政策委员会发表季度政策声明。
苏黎世--瑞士央行官员Fritz Zurbrugg及Dewet Moser在苏黎世货币市场活动发表演讲。
伦敦--欧洲央行管理委员会成员诺亚在英国商业经济学家协会发表演说(1800)。
赫尔辛基--芬兰财政部长乌尔皮莱宁和经济部长Jan Vapaavuori在新闻发布会就欧盟的银行业联盟讲话(0930)。
奥斯陆--挪威央行举行利率会议(0900)。
3月28日(五)
德国克龙贝格--德国央行总裁魏德曼在市场经济基金会(Market Economy Foundation)春季会议上，就“货币联盟下市场经济原则”发表讲话(1730)。
英国利物浦--英国央行金融政策委员会委员Clara Furse在英国特许证券与投资协会(CISI)发表讲话(1215)。
香港--芝加哥联储总裁埃文斯在瑞士信贷亚洲投资会议上就当前经济形势和货币政策发表讲话(0130)。
3月29日(六)
柏林--德国央行总裁魏德曼在第53届ACI金融市场全球大会(ACI Financial Markets World Congress)上就“欧洲金融一体化”发表讲话(0930)。
3月30日(日)
芝加哥--2014年全国机构间社区再投资大会(National Interagency Community Reinvestment Conference)(至4月2日)。发言人包括：美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦、联邦存款保险公司(FDIC)董事长格伦伯格(Martin Gruenberg)和美国通货监理官Thomas Curry。
3月31日(一)
伦敦--英国央行总裁卡尼将出席金融稳定委员会全体会议。
尼科西亚--欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问塞浦路斯。
4月1日(二)
伦敦--威斯敏斯特商业论坛主题研讨会：银行业改革的下一步--竞争、稳定与标准。英国央行副总裁贝利讲话。
4月2日(三)
华盛顿--前美国财长萨默斯参加美国预算与政策优先中心(Center on Budget and Policy Priorities)主办的“通往充分就业之路：让就业成为国家优先事项”的小组会并发表讲话(1245)。
布鲁塞尔--第四届欧盟-非洲峰会(至4月3日)。
4月3日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在由该行举办的一次颁奖典礼上发表讲话(1400)。
伦敦--英国财政大臣欧思邦在下议院财政委员会就预算发表讲话(0900)。
布里斯班--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲美国商会iiNet企业餐会上讲话(0200)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会委员会议，随后宣布利率决定并召开新闻发布会。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王翔琼；审校 石冠兰)