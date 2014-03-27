芝加哥期市：小麦期货续跌，三日跌幅已超过3%

本周公布的一份政府报告显示，美国大平原南部生长条件恶化，可能限制硬红冬麦的单产潜力。

路透访问的分析师预测，美国农业部将提高大豆种植面积预估，而玉米则相应下降。

欧元周四受压，欧洲央行官员本周的谈话，引发对于该央行将进一步宽松货币政策已对抗通缩威胁的臆测。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 693.00 -3.75 -0.54% -2.15% 651.13 54

CBOT玉米 483.25 -1.25 -0.26% -0.67% 474.02 54

CBOT大豆 1439.75 -0.25 -0.02% +0.82% 1399.64 62

CBOT稻米 $15.39 -$0.01 -0.03% +0.33% $15.59 50

美国原油 $100.18 -$0.08 -0.08% +1.00% $101.00 54

汇率

欧元/美元 $1.379 $0.001 +0.09% -0.22%

美元/澳元 0.922 0.000 +0.02% +0.63%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰/张涛；审校 龚芳/于春红)