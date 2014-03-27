港报财经评论：世房瑞声胜在有管理层指引--经济日报3月27日

世房瑞声胜在有管理层指引 /林瑞芬

期指结算前夕，大户仍尽最后努力，恒指昨回升0.72%至21,887；大市成交额738亿港元。3月来讲一路弱势至上周五春分后大致回稳反弹，步入4月考验反弹持久力。恒指昨高见22,006后滑落，反弹有阻，点到即止。技术上，22,000至22,200为短期反弹阻力关键，宜先收复；相反，若收复不了，又是弱势的表现，21,000左右仍为关键的支持。

瑞声科技 及世茂房地产 昨急升12.5%及9.6%，相信是因为业绩胜预期，股价之前已滑落不少，从而乘机趁季结收复部分失地，值得了解一下。瑞声科技由2013年6月高位近48港元跌到11月触低位29.55港元回升，上周再挫未见新低，30港元支持大关的测验大致完成。股价自去年下半年积弱，主要关注点是其中客户如三星、诺基亚推新手机款所带来的市场惊喜度大减，声学产品的盈利增长不及以往具爆炸性。

声学产品在已有一定规模状况下再求高增长动力困难，其实瑞声近年在积极开拓非声学产品（包括天线、光学镜片、震动器及陶瓷产品），由于管理层指引此方面营业额占比将从2013年第四季的4%上升至2014年底的20%（此前预测仅为10%），重燃市场对公司已临界转折点的冀望，可望从声学产品扩展至新微型器件解决方案（包括无线及光学技术），顺利转型为综合微型器件解决方案供应商。引述巴克莱报告预期，瑞声今年度的天线销售料得益于中国内地4G/LTE手机热而大升超过100%。已成为国内智慧手机供应商小米的主要天线供应商，天线业务确有憧憬。此外，巴克莱相信会有一至两个国际性大客采用公司的综合解决方案，从而提升销售价，非声学产品的未来亮点还可望在触觉回馈震动技术解决方案。受惠于非声学业务及规模效应渐于下半年度发挥，大和总研则预期瑞声今年度的经营利润按年增长22%，经营利润率为29.7%，较去年29.2%有所增加。

业绩逊预期，国寿候低吸 /余少文

国企指数继续升，但去年担任火车头的中国人寿 ，业绩差于预期。相信A股首季难有起色，国寿首季业绩亦难寄厚望，盈利要待A股复苏才能大涨。中国内地股市偏软，国企指数则升越50天平均线，全日升158点或1.6%，收报9,849点，成交额162亿港元，61%主板H股随大市上升，预期国指朝10,100点至10,200点阻力区进发；而红筹指数升11点，收报4,016点，成交额46亿港元。

去年领涨的国寿，12月见顶后，过去一个月守20港元水准，有见底迹象，但担心4月下旬公布的首季业绩不如人意，股价或会再调整。去年收入升12%至4,179亿人民币，但已实现净保费收入只升0.8%至3,248亿人民币，主要靠投资收益升13%至828亿人民币所推动，盈利则升124%至248亿人民币，每股盈利0.88人民币，较市场预期赚0.98人民币为低，末期息每股派0.3人民币，以昨日收市价21.2港元计算，息率只有1.8厘。去年业绩差于预期，亦是股价去年底下跌原因。国寿盈利大升，除了投资收益上升外，另一主因是股权型投资减值，由2012年损失311亿人民币大幅降至只损失38亿人民币。但国寿去年第四季盈利只有11亿人民币，是其公布季度业绩以来最差的第四季，环比跌86%，同比跌70%，同期上证综合指数跌3%，是国寿盈利远差于预期的原因之一。

保险股主要收益来自A股投资，A股表现好与坏，直接影响保险股业绩，尤其国寿，中国内地股市只余数个交易日便结束首季，上证目前已跌2.5%。尽管国寿去年积极降低股票、基金配置比例，由2012年的9.01%降至去年底7.5%，若然A股未来数日回落，甚至乎上证再跌穿2,000点，其今年首季业绩是有机会“见红”。至于国寿一年新业务价值升2%至213亿人民币，内含价值只升1.4%至3,422亿人民币，对比上半年底内含价值却跌6%，相信是股票价格下跌所影响。即使每股内含价值升至12.11港元，但每股NAV却微跌0.3%至7.8港元，颇令人失望。不过，证券商普遍撑国寿，大部分给予持有或以上的投资评级，目标价由22港元至33港元不等，平均值25.5港元，以昨日收市价计算，潜在上升空间20%。