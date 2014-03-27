港报财经评论：烂债违约去到几尽？--信报3月27日

烂债违约去到几尽？ /习广思

经济师全面下调中国经济增长预测数字后，市场等救的期望出现，而且开始成为大行间的主调。野村认为，人行可能在第二或第三季下调存款准备金；同时，增加财政投入，房地产政策亦将放松。如果未来几个月内房投资放缓，工业生产及固定资产投资数据进一步下跌，中国必须放松政策对冲；其次，如果人行没有发出强烈的放松讯号，市场很可能预期持续去杠杆，以致融资成本长期高企。等救观点已在市场出现，问题是中国即使要救，何时才出手？第二季还是第三季？市场正在摸索的是中国底线。

恒指继续借中资股反弹，高位见22,006点，收报21,887点，上升155点；大市成交额738亿港元。大市板块持续轮动，以腾讯 、银娱 两大股王为首的科网股及濠赌股仍然弱势，前者考验50天线支持力度，后者技术走势日差。反之，中国旧经济股反弹，内房、内银及内险股支撑指数回升。农行 及世房 均以派息作引诱。不过，据过往经验，投资者失去信心后，高股息刺激效用短暂，股价长远仍偏弱。多个旧经济板块反弹，惟难言转势。大市业绩期近尾声，个别公司股价异动。炒业绩往往是炒预期而已，世房被称为唯一毛利率上升的内房，股价急涨近10%，瑞声 因非声学产品的盈利贡献获看好，股价急升；博耳 绩后股价来回地狱，突插15%后收复失地。业绩期的股价震荡颇为扑朔迷离。绩差股继续下跌，李宁 、达芙妮 绩后急跌，均反映相关行业复苏前景未明。

阿里巴巴股包括中信21世纪 、文化中国传播 异动急升。阿里宣布将推出娱乐宝平台，复制余额宝模式，变相信托集资，预期年息7厘，不保本不保底，首期投资4部电影，令人对文化中国传播再生憧憬。目前债务依然是投资者对中国的最大忧虑，看见的，看不见的。联储局前主席伏尔克（Paul Volcker）2月到中国出席论坛，伏尔克特别提到中国债务问题，信贷及债务增速超过经济增速，如果没有足够资金还债，日后实在难以支撑下去。而且，中国影子银行增长过快也隐藏着风险，中国需要把信贷增长速度减慢，才符合经济增长的需要。

欧罗恐转炒减息 /苏子

近日欧洲央行官员接二连三的讲话，令欧罗兑美元即市走势大幅波动，但波动区域仍在大家十分熟悉的视线范围，汇价始终未能趁机出现重大突破；然而，欧洲央行官员的讲话却令市场人士再次关注欧洲央行会否于下周四议息后宣布减息，使下周欧央行的议息重要性明显上升。前晚欧洲收市后，欧洲央行总裁德拉吉突然表示欧罗的上升代表欧罗区的复苏，是良性的；言论刺激欧罗兑美元重返20天SMA阻力以上，可惜当升至1.3845美元水准附近便遇上严峻阻力，未能进一步挑战本周二的1.3876美元高位，最后在20天SMA阻力附近收市并且在日线图上呈现锤头形态，技术上看有利昨天进一步上升，可惜昨天汇价始终未能更上层楼，反而在欧洲入市后更返回1.38美元关口以下波动。

上述走势反映市场已消化了德拉吉的利好言论，故一旦焦点返回下周四欧央行的议息上，市场偷步炒作欧央行可能减息，预料欧罗兑美元的沽压将增加。若失守小时图上的1.3747美元双底支持，相信随后的跌势会加速，届时50天SMA关键支援预料有甚高机会失守，而上月27日所造的1.264美元低位将面对严峻考验。近日欧罗兑美元虽然高低波幅只有百余点子，连2%也没有，但即市里的快速上落场面却是近期少见，市场上似乎有一股暗涌正在角力，令汇价稍后出现重大突破的单边市机会大增。因此，稍后若看见欧罗兑美元在小时图上以大阴烛跌破1.3747美元双底支援收市，可以采取顺势沽出的策略。

前晚澳元兑美元成功在200天SMA阻力以上收市后，昨天进一步上升并且突破0.92美元心理关口，最高曾见0.9235美元水准，此高位已明显在20天保历加通道顶部阻力以上，反映破大位后的澳元兑美元有甚高机会以单边市形式继续走高。目前澳元兑美元上方重要阻力为周线一目均衡图云雾区的底部阻力、去年11月上旬的0.9544美元高位，以及2011年的1.108美元高位跌至今年1月的0.8656美元低位的38.2%反弹目标。