英国经济：截至2月的三个月制造业薪资维持升势--调查

路透伦敦3月27日 - 英国一项业界调查显示，截至2月的三个月英国制造业薪资持稳于2012年中期以来的最高位，这进一步证实了薪资正在快速上涨。

薪资增长既是英国央行决定何时升息的重要指标，又是重大的政治事件，在野党工党指称薪资低于许多人的实际生活成本。

主要制造业协会EEF周四公布的调查结果显示，截至2月的三个月平均薪资增幅为2.6%，与1月升幅相当，这是2012年7月以来的最高水平。

EEF首席分析师Lee Hopley称，“制造业持续成为推动力量，这点也反映在制造业薪资增幅高于经济的其他领域。”

本月稍早公布的官方数据显示，截至1月的三个月，包括奖金在内的制造业每周平均薪资增长3.2%，远高于通胀率；2月通胀率降至1.7%。

根据英国国家统计局数据，截至2011年约有260万人在制造业工作，相当于就业人口的大约9%。

英国工业联盟(CBI)周四公布的另一项调查显示，3月经济增长率降至八个月低点，尽管2月时曾触及纪录高位。

虽然英国央行决策者们现在似乎观点一致，但薪资可能成为他们利率观点产生分歧的断层线。

路透调查的分析师预计，英央行料将在2015年第二季升息。(完)