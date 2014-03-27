《焦点》投资者捂紧口袋，中国房地产开发商寻求其他融资选择

**融资风险**

中国房地产开发商对前景的忧虑加重，因本月消息称房价涨幅正在降温，而且浙江房企兴润置业濒临破产边缘。

中国还首次出现国内债务违约事件。上海超日太阳能科技股份有限公司 无法按期全额支付其公司债第二期利息，令人质疑高收益债务是否受政府担保。

市场不安情绪也令新债发售步伐放慢，并推动投资者要求更高的资本风险溢价。

截止3月15日，中国开发商今年迄今已经发售15款美元债券，筹得71亿美元资金。去年同期共发售23款，筹资81亿美元。

汤森路透LPC数据显示，2014年迄今，中国开发商通过境外银团贷款筹得11.7亿美元，而去年全年为98亿美元。

房价整体仍在上涨，不过二三线城市已经出现承压迹象。

中型商业开发商宝龙地产 执行总裁许华芳表示，市场压力最终会迫使房地产开发业洗牌。