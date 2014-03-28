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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 09:11 BJT

《香港重要政经日程》--3月28日-4月3日

================== 今日重要政经消息=================

3月28日（周五）

-- 光谷联合 首日挂牌。

-- 紫金矿业 公布全年业绩。

-- 南京熊猫电子 公布全年业绩。

-- 中国熔盛重工 公布全年业绩。

-- 中国太平保险 公布全年业绩。

-- 中国光大银行 公布全年业绩。

-- 宝姿时装 公布全年业绩。

--11:15 维达 全年业绩发布会。

--11:20 中旅国际投资 全年业绩发布会。

--14:00 建业地产 全年业绩发布会。 　　--15:00 中国远洋 全年业绩视象会议。

================== 近期重要政经消息=================

3月30日（周日）

-- 交通银行 公布全年业绩。

3月31日（周一）

-- 哈尔滨银行 首日挂牌。

-- 中国光大控股 公布全年业绩。

*--09:30 中国人保集团 及中国财险 全年业绩发布会。

--11:15 中国普甜食品 全年业绩发布会。

--11:45 中国中材 全年业绩发布会。

--15:00 奏皇岛港股份 全年业绩发布会。

--16:30 北京控股 全年业绩发布会。

--16:30 光大控股 全年业绩发布会。

--16:30 凤凰医疗 全年业绩发布会。

4月2日（周三）

-- PRADA S.p.A. 公布全年业绩。

*4月3日（周四）

-- 中国环保科技 公布全年业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
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