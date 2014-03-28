《香港重要政经日程》--3月28日-4月3日

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
================== 今日重要政经消息=================
3月28日（周五）
-- 光谷联合 首日挂牌。
-- 紫金矿业 公布全年业绩。
-- 南京熊猫电子 公布全年业绩。
-- 中国熔盛重工 公布全年业绩。
-- 中国太平保险 公布全年业绩。
-- 中国光大银行 公布全年业绩。
-- 宝姿时装 公布全年业绩。
--11:15 维达 全年业绩发布会。
--11:20 中旅国际投资 全年业绩发布会。
--14:00 建业地产 全年业绩发布会。 --15:00 中国远洋 全年业绩视象会议。
================== 近期重要政经消息=================
3月30日（周日）
-- 交通银行 公布全年业绩。
3月31日（周一）
-- 哈尔滨银行 首日挂牌。
-- 中国光大控股 公布全年业绩。
*--09:30 中国人保集团 及中国财险 全年业绩发布会。
--11:15 中国普甜食品 全年业绩发布会。
--11:45 中国中材 全年业绩发布会。
--15:00 奏皇岛港股份 全年业绩发布会。
--16:30 北京控股 全年业绩发布会。
--16:30 光大控股 全年业绩发布会。
--16:30 凤凰医疗 全年业绩发布会。
4月2日（周三）
-- PRADA S.p.A. 公布全年业绩。
*4月3日（周四）
-- 中国环保科技 公布全年业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
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