《香港报摘》--经济日报3月28日

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
* 要闻版头条：
--中国工商银行 去年度净利2,626亿元人民币 ,全球第三赚钱企业。 * 其他： --楼市充斥负面消息，二手楼减价幅度急增，近日市场上有逾三成单位，以低于银行估价售出，反映小业主沽货心切。学者指低估价成交增，楼价跌势或会加快。
--受造假谣言困扰，遇上新股获利潮，上市两个月的老恒和 昨股价大挫25%。董事会主席陈卫忠对本报表示，对业务很有信心，正考虑增持，股份将正常交易。
--滙丰 集团行政总裁欧智华（Stuart Gulliver）表示，中国市场庞大，足以容纳香港和上海两个金融中心。人民币可在2017年实现自由兑换。（完）
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路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%