《香港报摘》--经济日报3月28日

* 要闻版头条：

--中国工商银行 去年度净利2,626亿元人民币 ,全球第三赚钱企业。 * 其他： --楼市充斥负面消息，二手楼减价幅度急增，近日市场上有逾三成单位，以低于银行估价售出，反映小业主沽货心切。学者指低估价成交增，楼价跌势或会加快。

--受造假谣言困扰，遇上新股获利潮，上市两个月的老恒和 昨股价大挫25%。董事会主席陈卫忠对本报表示，对业务很有信心，正考虑增持，股份将正常交易。

--滙丰 集团行政总裁欧智华（Stuart Gulliver）表示，中国市场庞大，足以容纳香港和上海两个金融中心。人民币可在2017年实现自由兑换。（完）