金砖国家：3月26日股汇市收盘纵览

路透3月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月26日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 报968.23点。
中国股市：沪综指收跌终止三连涨，地产、煤炭电力等周期股拖累大盘
中国汇市：人民币随中间价方向收贬，盘中波幅近两百点
香港股市：收在两周高位，受助于金融类股升幅及公司业绩亮丽
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拉美股市：盘中一度上扬，因寄望中国和欧洲推出刺激举措，且美国经济数据优于预期；但尾盘回吐涨幅收低。MSCI明晟拉美指数 微跌0.04%。巴西股市Bovespa指数 下跌0.45%，报47,965.61点。
拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥比索在触及数月高位后升势暂停
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南非股市：连升三个交易日，因升息预期支撑FirstRand 等银行股延续近期涨势。指标Top-40绩优股指数 收高0.52%至42,943.04点，综合指数 涨0.56%，收报47,652.89点。
南非汇市：兰特兑美元小涨，关注央行政策声明
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印度股市：连续三天盘中创新高，因Larsen & Toubro等绩优股受外资买盘推升下续涨。NSE指数 一度高见6,627.45点，上涨0.57%，BSE指数 亦一度上扬0.53%至22,172.20点，双双再创新高。但终场涨幅分别收敛至0.18%，NSE指数收报6,601.40点，BSE指数收报22,095.30点。
印度汇市：印度卢比升至八个月高位，因外资持续流入国内股市；但印度央行疑似出手买美元阻升卢比。卢比兑美元 收在60.14/15，较周二收盘价60.48/49升值0.6%。盘中一度触及60.04，为7月30日以来最强水准。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 上扬2.06%，至653.95点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 微升0.08%，至35.5300卢布；卢布兑欧元 小涨0.26%，至49.0000卢布。(完)
(整理 张若琪 审校 王冠中)