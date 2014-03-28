《香港报摘》--信报3月28日

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
* 要闻版头条：
--科网股全线崩围。手机游戏“爆炸糖”Candy Crush游戏发展商King Digital 在美国首日上市即破底，触发中美科网股骨牌式下挫，香港科网股愈泻愈急，顿成重灾区。股王腾讯 由今年高位累跌20%。 * 其他： --摩根大通中国投资银行业务前行政总裁兼亚洲投资银行业务前副董事长方方刚于本周一“退休”。市场随即传出，方方于周三被廉政公署邀请协助调查，但目前未能确定是否跟聘请官二代的事件有关。摩通发言人回应称，对事件不予评论，只说会配合并与有关监管机构保持合作。
--广汽集团 公布，去年盈利26.53亿元人民币，上升1.34倍。广汽董事长张房有指出，今年目标是汽车销量增25%，明后两年亦有双位数升幅。
--受累去年香港地区缺乏项目落成，九龙仓 2013年核心盈利微升2%，略差于市场预期。去年三个旗舰商场租金收入均创新高，但鉴于“自由行”来港数字有放缓趋势，集团副主席吴天海表示，未来将积极拓展非内地“自由行”的客户群，冀平衡风险。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p