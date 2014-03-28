《香港报摘》--信报3月28日

* 要闻版头条：

--科网股全线崩围。手机游戏“爆炸糖”Candy Crush游戏发展商King Digital 在美国首日上市即破底，触发中美科网股骨牌式下挫，香港科网股愈泻愈急，顿成重灾区。股王腾讯 由今年高位累跌20%。 * 其他： --摩根大通中国投资银行业务前行政总裁兼亚洲投资银行业务前副董事长方方刚于本周一“退休”。市场随即传出，方方于周三被廉政公署邀请协助调查，但目前未能确定是否跟聘请官二代的事件有关。摩通发言人回应称，对事件不予评论，只说会配合并与有关监管机构保持合作。

--广汽集团 公布，去年盈利26.53亿元人民币，上升1.34倍。广汽董事长张房有指出，今年目标是汽车销量增25%，明后两年亦有双位数升幅。

--受累去年香港地区缺乏项目落成，九龙仓 2013年核心盈利微升2%，略差于市场预期。去年三个旗舰商场租金收入均创新高，但鉴于“自由行”来港数字有放缓趋势，集团副主席吴天海表示，未来将积极拓展非内地“自由行”的客户群，冀平衡风险。（完）