新债招标：中国农发行一年及五年债收益率均略高于预期--业内人士

路透上海3月27日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标发行的四期固息债，其中一年期增发品种中标收益率为4.7687%，略高于此前4.75%的市场预测均值。

同时公布结果的五年期增发债，中标收益率为5.4370%，此前预测均值5.40%。上述两期债投标倍数分别为4.24倍和2.67倍。

农发行另外两期三年和七年期债招标将于北京时间11:30结束。市场对后两期债的预测值分别为5.21%和5.55%。

除七年期品种为新发债外，一年期债为该行今年第10期 增发债，票面利率4.76%；五年期为今年第18期 增发债，票面利率5.36%；三年期为今年第21期 的增发债，票面利率5.10%。

以下为具体发行条款：

10期增发 18期增发 21期增发 28期

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招标规模上限 40亿元 60亿元 60亿元 40亿元

期限/计息方式 一年固息 五年固息 三年固息 七年固息

招标时间 1/5年： 3月27日10:00-11:00

3/7年： 3月27日10:00-11:30

招标方式 1/5/3年：单一价格中标(荷兰式)

7年：单一利率中标 (荷兰式)

缴款日 4月2日 4月2日 4月3日 4月3日

起息日 2月26日 3月13日 3月20日 4月3日

发行期 3/28-4/2 3/28-4/2 3/28-4/3 3/28-4/3

上市日 4月4日 4月9日 4月10日 4月10日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.10% 0.05% 0.15%