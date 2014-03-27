新债招标：中国农发行一年及五年债收益率均略高于预期--业内人士

全球商品：2018年全球钢铁需求预计将增长0.9%--国际钢铁协会
国际钢铁协会称，全球最大钢铁消费国中国今年使用量料将持平于6.81亿吨，2018年将下滑2%至6.674亿吨。(完) (编译 张明钧; 审校 王兴亚)
路透上海3月27日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标发行的四期固息债，其中一年期增发品种中标收益率为4.7687%，略高于此前4.75%的市场预测均值。
同时公布结果的五年期增发债，中标收益率为5.4370%，此前预测均值5.40%。上述两期债投标倍数分别为4.24倍和2.67倍。
农发行另外两期三年和七年期债招标将于北京时间11:30结束。市场对后两期债的预测值分别为5.21%和5.55%。
除七年期品种为新发债外，一年期债为该行今年第10期 增发债，票面利率4.76%；五年期为今年第18期 增发债，票面利率5.36%；三年期为今年第21期 的增发债，票面利率5.10%。
以下为具体发行条款：
10期增发 18期增发 21期增发 28期
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招标规模上限 40亿元 60亿元 60亿元 40亿元
期限/计息方式 一年固息 五年固息 三年固息 七年固息
招标时间 1/5年： 3月27日10:00-11:00
3/7年： 3月27日10:00-11:30
招标方式 1/5/3年：单一价格中标(荷兰式)
7年：单一利率中标 (荷兰式)
缴款日 4月2日 4月2日 4月3日 4月3日
起息日 2月26日 3月13日 3月20日 4月3日
发行期 3/28-4/2 3/28-4/2 3/28-4/3 3/28-4/3
上市日 4月4日 4月9日 4月10日 4月10日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.10% 0.05% 0.15%
--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
国际钢铁协会称，全球最大钢铁消费国中国今年使用量料将持平于6.81亿吨，2018年将下滑2%至6.674亿吨。(完) (编译 张明钧; 审校 王兴亚)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。