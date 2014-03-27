台湾货币市场：短率在央行会议前持稳，关注总裁对利率走势评论

* 短率在近日区间内游走

* 央行在公开市场操作未见异样

* 央行会议下午召开，中长期利率走势值得观察

记者 林妙容

路透台北3月27日 - 台湾银行间短率周四持于近期水准。市场资金调度人士指出，在午后央行即将召开理监事会议前，市场平稳安静，多数银行以调整积数为主，拆借进出都属少量，没有带动利率波动的特殊因素。

而上日标售的364天期国库券决标贴现率创下同天期近五年最低，虽令市场人士稍感意外，但也认为目前资金充裕情势难以明显扭转，加以央行近期在市场的公开操作方式，除了逐渐温和增加存单发行总额 外，并无特殊之处，预料会议结果不会出人意表，但市场仍将密切关注央行总裁对利率走势的评论。

〞美国可能提前升息，央行也会讲一下台湾的状况吧。〞一位本地银行交易员表示。

他们指出，央行对中长期利率走势的评论，虽然不致于马上影响到短率市场，但仍须观察未来走势。短线上短率仍以资金情势为主要决定因素，暂时未见推动利率走扬的因素。

路透调查显示，台湾央行将在周四举行的理监事会议中，连续第11季维持重贴现率在1.875%不变，因经济成长率疲弱，且通膨可控。

台湾央行周三代财政部标售的364天期国库券，决标贴现率为0.500%，低于市场预期的0.515-0.545%，较上次标售同天期国库券的0.538%亦走跌3.8基点；同天期的前低利率为2009年4月13日的0.195%。

本地时间11:51时，

--台币兑美元 早盘升6分报30.545。

--台湾加权股价指数 持平。

--银行间隔夜拆款加权平均利 暂报0.388%，上日收0.386%；今日区间暂在0.295-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.460%，与上日区间相同。

**短票情势平稳**

短票市场方面，由于此前调度得宜，票券商本周资金情势平稳，而且来自法人的资金供给不减反增，丝毫嗅不到季底的效应，与银行承作的短票利率也不动如山。

〞本周缺口都不大，跨季也已经都没问题，月内拆款反而可以落一些。〞一位大型票券商交易员说。

交易员指出，此前担忧的跨季资金几已到位，季底的落点已尽量避开，但因月内拆款利率仍持于低位，目前也可以少拿一些。

今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，利率与上日大致相同。

台湾央行今日存单到期金额2,202.8亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 周五央行存单到期53亿台币。

下周央行存单到期总额为1兆3,098.25亿台币，落点分别为周一4,825.5亿、周二1,829.15亿、周三3,540.10亿及周四2,903.5亿。下周五因假期金融市场休市。

拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为101亿台币，累计超额准备为负707亿台币、加计前期1%的超额准备为负190亿台币。

**RP利率稳在低位**

债券市场附买回(RP)利率稳在低位。交易商表示，月底来临但是上日的国库券标售利率再创低位，显见市场的资金充裕，季底未见紧缩效应。

交易员普遍表示，目前临近季底，虽然投信的资金有多有缺，但上午的稍晚都会有短钱跑出来找券。此外，他们表示，上日的国库券标售创下低位，这表示外商的钱很多、仍在消化资金，公债/公司债附买回市场的利率续在低位不变。

〞有基金被赎回，不过有进有出，市场钱仍然很多。〞一位大型证券商交易员表示。

周四(27日)交割台工银13亿金融债，由于金额偏小，也未见资金吃紧的效果。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，同上日。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.51%，极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%，也和上日相同；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，均同上日。