台湾货币市场：短率在央行会议前持稳，关注总裁对利率走势评论

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
* 短率在近日区间内游走
* 央行在公开市场操作未见异样
* 央行会议下午召开，中长期利率走势值得观察
记者 林妙容
路透台北3月27日 - 台湾银行间短率周四持于近期水准。市场资金调度人士指出，在午后央行即将召开理监事会议前，市场平稳安静，多数银行以调整积数为主，拆借进出都属少量，没有带动利率波动的特殊因素。
而上日标售的364天期国库券决标贴现率创下同天期近五年最低，虽令市场人士稍感意外，但也认为目前资金充裕情势难以明显扭转，加以央行近期在市场的公开操作方式，除了逐渐温和增加存单发行总额 外，并无特殊之处，预料会议结果不会出人意表，但市场仍将密切关注央行总裁对利率走势的评论。
〞美国可能提前升息，央行也会讲一下台湾的状况吧。〞一位本地银行交易员表示。
他们指出，央行对中长期利率走势的评论，虽然不致于马上影响到短率市场，但仍须观察未来走势。短线上短率仍以资金情势为主要决定因素，暂时未见推动利率走扬的因素。
路透调查显示，台湾央行将在周四举行的理监事会议中，连续第11季维持重贴现率在1.875%不变，因经济成长率疲弱，且通膨可控。
台湾央行周三代财政部标售的364天期国库券，决标贴现率为0.500%，低于市场预期的0.515-0.545%，较上次标售同天期国库券的0.538%亦走跌3.8基点；同天期的前低利率为2009年4月13日的0.195%。
本地时间11:51时，
--台币兑美元 早盘升6分报30.545。
--台湾加权股价指数 持平。
--银行间隔夜拆款加权平均利 暂报0.388%，上日收0.386%；今日区间暂在0.295-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.460%，与上日区间相同。
**短票情势平稳**
短票市场方面，由于此前调度得宜，票券商本周资金情势平稳，而且来自法人的资金供给不减反增，丝毫嗅不到季底的效应，与银行承作的短票利率也不动如山。
〞本周缺口都不大，跨季也已经都没问题，月内拆款反而可以落一些。〞一位大型票券商交易员说。
交易员指出，此前担忧的跨季资金几已到位，季底的落点已尽量避开，但因月内拆款利率仍持于低位，目前也可以少拿一些。
今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，利率与上日大致相同。
台湾央行今日存单到期金额2,202.8亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 周五央行存单到期53亿台币。
下周央行存单到期总额为1兆3,098.25亿台币，落点分别为周一4,825.5亿、周二1,829.15亿、周三3,540.10亿及周四2,903.5亿。下周五因假期金融市场休市。
拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为101亿台币，累计超额准备为负707亿台币、加计前期1%的超额准备为负190亿台币。
**RP利率稳在低位**
债券市场附买回(RP)利率稳在低位。交易商表示，月底来临但是上日的国库券标售利率再创低位，显见市场的资金充裕，季底未见紧缩效应。
交易员普遍表示，目前临近季底，虽然投信的资金有多有缺，但上午的稍晚都会有短钱跑出来找券。此外，他们表示，上日的国库券标售创下低位，这表示外商的钱很多、仍在消化资金，公债/公司债附买回市场的利率续在低位不变。
〞有基金被赎回，不过有进有出，市场钱仍然很多。〞一位大型证券商交易员表示。
周四(27日)交割台工银13亿金融债，由于金额偏小，也未见资金吃紧的效果。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，同上日。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.51%，极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%，也和上日相同；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，均同上日。
周五(28日)兆丰银行将交割金融债30亿台币。(完) (集体采写 高洁如; 审校 张喜良)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30