《中国债券市场每日交易备忘》--3月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多40亿元人民币三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.25% 国开行 至多40亿元七年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.56% 上海浦东发展银行 20亿元六个月期同业存单14:00-16:00报价发行 欧亚集团 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 中建安装工程公司6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招行主承 绍兴城投集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承 蒙草抗旱 1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招行主承 湖南高速公路建设开发总公司20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行主承 中国航空技术国际控股15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，农行和平安银行主承 盛运股份 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 宝钢集团新疆八一钢铁8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工行主承 北京城建集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行和南京银行主承 天津临港工业区建设开发公司6.8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行和工行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 温州高新技术产业开发区投资公司6亿元七年期固息债1480108，票面利率7.95% 江西高速公路投资集团7亿元人民币六个月期超短期融资券011470005，票面利率5.40% 广东粤电集团30亿元六个月期超短融011483001，票面利率5.19% 太原钢铁集团20亿元九个月期超短融011482001，票面利率5.70% 山西兰花煤炭实业集团6亿元一年期短融041454020，票面利率6.10% 中国铝业 20亿元一年期短融041452017，票面利率6.15% 福建马坑矿业股份公司1亿元一年期短融041458019，票面利率7.50% 深圳机场 5亿元一年期短融041464018，票面利率5.64% 中国北车 30亿元一年期短融041460025，票面利率5.30% 许昌恒源发制品股份公司2亿元一年期短融041453028，票面利率9.50% 安阳市豫北金铅4亿元一年期短融041453043，票面利率8.50% 广东广晟资产经营公司15亿元五年期中票101461006，票面利率6.40% 淄博城市资产运营公司8亿元五年期中票101454007，票面利率7.40% 无锡市政公用产业集团12.8亿元五年期中票101462007，票面利率7.20% 海宁皮城 2亿元三年期中票101460010，票面利率6.88% 河北顺德投资集团10亿元五年期中票101464007，票面利率7.60% ============================================================================ 三、缴款： 昆山高新技术15亿元七年期固息债1480162，票面利率7.10% 农发行40亿元七年期固息增发债140409，发行价格100.84元 农发行40亿元10年期固息债140427，票面利率5.59% 江苏句容福地生态科技12亿元七年期固息债1480154，票面利率7.70% 山西晋城无烟煤矿业集团10亿元一年期短融 中国铁建 35亿元一年期短融 中电投贵州金元集团5亿元一年期短融 上海申通地铁资管公司0.5亿元一年期短融 连云港港口集团10亿元一年期短融 盐城国资投资集团5亿元一年期短融 四川铁路集团2.5亿元一年期短融 内蒙古博源控股集团14亿元一年期短融 江苏交通控股公司30亿元六个月期短融 山东钢铁集团30亿元一年期短融 洛娃科技实业集团5亿元一年期短融 广西玉柴机器集团5亿元一年期短融 宜昌交运 2亿元一年期短融 镇江城投集团5亿元五年期中票 浙江铁路投资集团10亿元三年期中票 云南建工集团5亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 宏图高科 3亿元一年期短融041353021到期兑付，票面利率5.20% 广西北部湾国际港务集团7.5亿元一年期短融041354019到期兑付，票面利率4.39% 中国有色矿业集团30亿元一年期短融041357002到期兑付，票面利率4.10% 现代牧业(集团)7亿元一年期短融041358028到期兑付，票面利率4.99% 营口港务集团12亿元一年期短融041364012到期兑付，票面利率4.39% 山东山水水泥集团9亿元三年期中票1182095到期兑付，票面利率5.78% 深圳能源 17亿元两年期中票1282090到期兑付，票面利率5.00% 中国庆华能源集团3亿元一年期短融041369010到期兑付，票面利率5.20% 强生控股 3亿元一年期短融041370001到期兑付，票面利率4.39% 06冀建投债 068012付息 11渝能源MTN1 1182093付息 11苏海企MTN1 1182094付息 11格力MTN1 1182096付息 11金光MTN1 1182098付息 12海安债 1280088付息 12联泰债 1280089付息 12冀东物贸债 1280090付息 12西基投MTN1 1282082付息 12中色MTN1 1282083付息 12珠中富MTN1 1282084付息 12鲁临工MTN1 1282085付息 12南产控MTN1 1282086付息 12顺供水MTN1 1282087付息 12太重MTN2 1282088付息 12南山集MTN1 1282089付息 13龙农垦MTN1 1382135付息 13乌兰煤MTN1 1382136付息 13赣铁投MTN1 1382137付息 13甘公投MTN1 1382138付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国总理李克强表示，把经济运行保持在合理区间是当前宏观调控的基本要求，也是中长期政策取向。当前 要按照政府工作报告确定的任务，有针对性地陆续出台相应有力措施，有能力、有信心、有条件把经济运行保持 在合理区间。 --在去年提出债务融资400亿元人民币并基本实施后，中国最大券商--中信证券股份有限公司 <6030 .HK>提出在2014年内再度境内外债务融资400亿元的计划，主要用于补充运营资金，进一步扩大财务杠杆。 4/1公布3月官方制造业PMI (2月50.2%) 汇丰制造业PMI终值 (2月48.5%) 4/3公布3月官方非制造业PMI (2月55.0%) 汇丰服务业PMI (2月51.0%) 4/10公布3月进出口贸易数据 4/11公布3月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2月-2.0%) 居民消费价格指数(CPI) (2月2.0%) 4/16公布3月国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资(不含农户) 社会消费品零售总额 工业增加值 房地产投资和销售情况月度报告 4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 4/23公布4月汇丰中国制造业PMI初值 (3月48.1%) 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/边竞；审校 康熙泽/李宏薇)