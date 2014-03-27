《全球主要央行动态》--3月27日

以下所列为上周四下午至本周四(3月20日-3月27日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储周三拒绝了花旗集团回购64亿美元股票及增加股息的计划，称其资本规划过程存在弱点。除了花旗以外，美联储周三还否决了另外四家银行的股东支付计划，其中三家是欧系银行的美国分支。花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)称，该银行对美联储的决定感到“非常失望”，其向股东返还额外资本的要求是适当的。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)高层纷纷澄清美联储最终会何时收紧货币政策。上周美联储主席叶伦讲话让投资者对这一问题的猜测升温。费城联储总裁普洛瑟周二在CNBC电视上表示，叶伦的讲话并不像许多人之前猜测的那样是个“错误”，实际上这个时间框架在金融市场中已经有所预期。普洛瑟对市场反应如此之大感到惊讶，并补充道，现在美联储最好“不要谈论时间框架”。亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称，他认为首次升息与结束购债之间的时间差可能超过六个月，可能会在明年下半年升息。达拉斯联储总裁费希尔在接受路透采访时，对金融市场过度看重叶伦讲话，以及最新公布的美联储官员对首次升息时间的个人预估，感到有些沮丧。

美联储周四表示，美国的大银行有足够的资本缓冲来应对经济急剧恶化的情况。美联储宣布，参与年度压力测试的30家大型银行中，29家满足最低资本充足率要求。在最新一轮压力测试从中，除Zions Bancorp外，其余的大型银行均达到了5%的一级资本充足率要求。

美国圣路易斯联储银行总裁布拉德周三表示，美联储决策者还未讨论何时结束购债的具体时机，但暗示量化宽松政策可能在10月至明年1月的任何时候结束。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示，美国失业率在今年年底可能降至6%以下，给出对美国经济的看多观点。他称尽管近期数据疲弱，但美国经济前景“十分不错。”

**中国**

中国人民银行周五公布的今年一季度问卷调查显示，企业家、银行家宏观经济热度指数均较上季有所下降，而居民物价满意指数则有所提高。

中国人民银行南京分行行长周学东认为，互联网金融始终在创新和发展的特质决定了对其监管的基本原则应该以包容和鼓励为主，监管措施也应根据其发展的不同阶段而定。

**欧元区**

德国央行表示，欧洲央行(ECB)可能会从银行购入贷款或其他资产，以帮助支撑欧元区经济。这标志着德国央行在这项受到争议政策上的立场大幅软化。随着对其他可能政策选择的讨论日渐升温，德国央行总裁魏德曼表示，欧洲央行可能会考虑购入欧元区政府公债或最高评级的民间资产。这就给最富争议的政策之一--量化宽松(QE)打开了方便之门，而德国央行一直对该政策持批评态度。

德国央行周一称，冬季天气温暖将强力提振德国第一季经济，这进一步表明欧洲经济正走出衰退。德国央行发表月报称,“2014年第一季里，德国的所有迹象都显示经济扩张速度明显加快。”

芬兰央行在季度报告中称，欧元区低通胀的持续时间可能比预想的更长，可能给经济实现再平衡带来困难。

**英国**

英国财政部周三表示，英国央行与中国人民银行将于下周一签署人民币清算和结算协议，就双方在成立清算银行方面如何合作做出规划。这将使伦敦在欧洲提供人民币交易业务方面占据优势地位。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯周日表示，当决定英国首次升息的时间点时决策者可能意见分歧，否认会议记录掩盖了这些歧见的说法。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦表示，该央行将继续推行大举货币宽松计划，因为日本经济距离实现2%的通胀率目标还有一半路要走。他表示，日本央行还必须监控资产价格，但补充称，迄今没有发现泡沫迹象。黑田东彦指出，日本央行有多个方法撤出超宽松货币政策，不过他还指出，现在讨论撤出还为时尚早。

日本央行总裁黑田东彦表示，2014财年末至2015财年初的某个时候，消费者通胀率有很高的几率达到2%。黑田东彦在演讲时表示，消费者物价承受的上升压力将会随着供需平衡的改善而加剧，不过能源价格的正面影响将会开始消退。

日本央行副总裁岩田规久男周一警告称，通胀率长时间停留在1%下方是“危险的”，因其加剧了通缩风险。岩田称，这是为什么日本央行去年4月部署大规模经济刺激政策时，将通胀率目标设为2%，并承诺在大约两年内达到这个目标的原因。

日本央行副总裁岩田规久男周一表示，央行目前的量化宽松措施，已考虑到4月消费税上调后可能出现的短期经济影响。

**澳洲**

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，基于贸易条件放缓的推测，预计澳元将走软。

澳洲央行总裁史蒂文斯淡化国内通胀压力持续上升的风险，但提醒投资者不要痴迷于存在泡沫的澳洲住房市场。史蒂文斯认为，有足够的迹象显示低利率正在刺激需求，利率可能将在较长期时间内保持稳定。

澳洲央行敦促银行业者不要过度冒险，且不要放宽信贷标准，警告当前低利率环境有可能刺激楼市的投机性泡沫。澳洲央行指出，自全球金融危机以来，国内银行对负面冲击的抵抗能力有所增强，资产质量继续逐步改善。

澳洲央行副总裁洛威表示，对全球市场而言，中国人民币国际化的雄心可能是一个“地震事件”，它将带动大规模资本流动，或许还会产生一个新的储备货币。洛威表示，人民币国际化进程目前还有一段道路要走，不过中国政府通过上周放宽人民币交易区间，已经显示了其推进该进程的认真态度。

**瑞士**

瑞士央行在政策会议后的声明中表示，瑞士央行维持瑞郎兑欧元的汇率上限在1.20瑞郎不变。瑞郎汇率仍然过高，如有必要，央行准备通过无限量买入外汇来执行瑞郎汇率上限，如有需要还将采取进一步措施。

据瑞士媒体AWP报导，瑞士央行总裁乔丹表示，近期没有必要干预汇市以落实瑞郎汇率上限政策。

**其他央行**

香港政府宣布，再度委任陈德霖为香港金融管理局总裁，任期为五年，由今年10月1日起生效。

韩国央行公布的修正数据显示，第四季经季节调整后的国内生产总值(GDP)较上季增长0.9%，与前值相同。央行表示，第四季GDP修正后较上年同期增长3.7%，自前值的增长3.9%下修，主要是因为基年自2005年改为2010年。

加拿大央行副总裁连恩周一表示，加拿大的金融指标没有像伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)那样受到操纵，且该国正收紧规定以期能确保此事绝不会发生。

西班牙央行周三表示，今年以来的经济数据显示经济持续逐步复苏，预估2014年国内生产总值(GDP)成长1.2%。

巴西央行暗示，将不会对宏观经济政策作出重大调整。之前标准普尔调降该国信用评等至更接近投机级别。该央行在声明中称，将继续以“传统方式”回应挑战。这包括利用一套严格的宏观经济政策，灵活的汇率机制，以及“缓和资产价格波动的”流动性缓冲。

俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudayeva表示，央行正考虑向以投资项目做担保的银行提供三年期再融资。

泰国央行调降2014年GDP成长率预估至2.7%，因需求减弱。

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......