重发-台湾货币市场：3月28日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透台北3月28日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期53亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 1兆3,098.25亿台币：(单位：亿台币)
03/31 4,825.50
04/01 1,829.15
04/02 3,540.10
04/03 2,903.50
--公债付息14亿台币
03/31 95甲3期8息 14.00亿
--国库券到期203.5亿
04/03 财103-1期91天国库券到期203.5亿
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--4/01：发行财103-5期91天国库券，预计金额200亿台币，3月31日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p