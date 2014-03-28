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亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 10:54 BJT

重发-台湾货币市场：3月28日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北3月28日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期53亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

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(本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期 1兆3,098.25亿台币：(单位：亿台币)

03/31 4,825.50

04/01 1,829.15

04/02 3,540.10

04/03 2,903.50

--公债付息14亿台币

03/31 95甲3期8息 14.00亿

--国库券到期203.5亿

04/03 财103-1期91天国库券到期203.5亿

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--4/01：发行财103-5期91天国库券，预计金额200亿台币，3月31日标售。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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