表格：LME金属库存最新变化--3月27日

投行观点：Badger Meter目标价从34.50美元上调至37，评级为持有--Canaccord Genuity
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路透伦敦3月27日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨)： 品种 最新库存 变动 铜 268,550 -1,200 锡 9,545 +185 铅 200,400 -225 锌 775,825 +1,825 铝 5,393,250 +1,825 镍 286,674 +1,464 铝合金 54,760 持平 NASAAC 73,960 -700 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据<0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 金 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 田建华; 审校 徐文焰)
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