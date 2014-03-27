更正-《外汇专栏》日本政府争取施政空间，日圆今夏或将走跌

(更正小标上方第三段的错误译文，并润饰内文第六段译文使其更贴近原意；本文作者为路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberly 编译 李婷仪/石冠兰

路透伦敦3月26日 - 日本首相安倍晋三的宪政及外交政策目标似乎已陷入泥沼，经济政策将再次扮演政府施政要角，如此一来，日圆可能又要受伤了。

财政政策以及提出的经济结构性改革，搭配日本央行宽松货币的支援，安倍经济学成了安倍政府一大政绩。

随着安倍三箭逐步射出，副作用是日圆 贬值。

但其他政府议题，特别是不再低头的外交政策以及修改和平宪法的企图，都引发了更多异议。

自民党特别助理萩生田光一建议政府应修改1993年对慰安妇道歉的“河野谈话”，但日本官房长官菅义伟周一称安倍已表示不会修改。

此外，安倍推动修宪放宽日本军队的限制，执政联盟内部也多数不赞成。

“我认为政府轻易改变宪法解释，允许行使集体自卫权，这么做是不负责任的，”执政联盟的公明党政调会长山口那津男说。

安倍或许能在某些议题上得遂所愿，但他必须为此投入可观的政治资本。

取而代之的是，安倍政府可能会有兴趣把焦点重新导向麻烦比较少的经济政策。

安倍的支持度大多取决于安倍经济学对日本经济的正面影响，安倍政府拉抬执政声势的最好方法，就是强化同样的经济政策。

**6月**

毫无疑问，日本央行在采取进一步宽松货币政策举措之前，希望看到消费税在4月1日上调三个百分点至8%之后对消费者活动造成何种影响。

日本央行总裁黑田东彦表示如果有必要，将准备采取行动。

有趣的是，日本央行副总裁岩田规久男周一称，“目前最大的担忧是第二季经济成长将放缓，”在消费税于4月从5%上调至8%之前“支出增加，令第一季成长加速。”

那将意味着6月可能是日本央行开始评估形势的时间。

巧合的是，安倍内阁已划定6月作为日本政府退休金投资基金(GPIF)可能敲定减码国内债券、增持国内股票配置模型的期限。

GPIF理事长三谷隆博周二表示，他不反对GPIF减持日债，因日本收益率过低。该基金管理着1.26万亿(兆)美元退休金。

如果看到日本央行在年中购买GPIF所抛公债这样的场景，似乎也不是什么匪夷所思的事。

这与可能日本央行评估消费税上调影响后推出新扩张货币的时点相互契合。

这肯定有助于稳定公债市场，即便GPIF重新配置资金、减持公债而增至股票的作法会推高日股。

安倍经济学将焕发新的生机，而这可能仅会帮助安倍政府在更具争议性政策领域得到更大的政治操纵空间。