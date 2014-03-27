《国际主要央行公开市场操作一览》--3月27日

路透北京3月27日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦3月19日表示，可能今年秋季结束购债，然后再过大约六个月之后就可能开始升息。另外，美联储每月购买公债和抵押贷款支持证券(MBS)的规模从650亿美元减至550亿美元。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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3/26 买入公债 26.26 05/15/2021 - 02/15/2024

3/25 买入公债 11.54 02/15/2036 - 02/15/2044

3/24 买入公债 6.48 11/15/2024 - 02/15/2031

3/21 买入公债 12.25 02/15/2036 - 02/15/2044

3/20 买入公债 26.26 05/15/2021 - 02/15/2024

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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3/26 隔夜逆回购 -1,019.44 0.05%

3/25 隔夜逆回购 -944.32 0.05%

3/24 隔夜逆回购 -796.29 0.05%

3/21 三天逆回购 -968.47 0.05%

3/20 隔夜逆回购 -805.64 0.05%

在2014年3月13日-4月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约160亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)高层纷纷澄清美联储最终会何时收紧货币政策。上周美联储主席叶伦讲话让投资者对这一问题的猜测升温。费城联储总裁普洛瑟周二在CNBC电视上表示，叶伦的讲话并不像许多人之前猜测的那样是个“错误”，实际上这个时间框架在金融市场中已经有所预期。普洛瑟对市场反应如此之大感到惊讶，并补充道，现在美联储最好“不要谈论时间框架”。亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称，他认为首次升息与结束购债之间的时间差可能超过六个月，可能会在明年下半年升息。达拉斯联储总裁费希尔在接受路透采访时，对金融市场过度看重叶伦讲话，以及最新公布的美联储官员对首次升息时间的个人预估，感到有些沮丧。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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3/26 84天期反向交易 0.5亿美元 0.59%(固定利率)

3/26 91天期反向交易 116.171 --

3/25 七天期反向交易 1,213.054 0.25%(固定利率)

3/25 七天期定期存款 -1,755.00 0.22%

《本周主要新闻》

--德国央行表示，欧洲央行(ECB)可能会从银行购入贷款或其他资产，以帮助支撑欧元区经济。这标志着德国央行在这项受到争议政策上的立场大幅软化。随着对其他可能政策选择的讨论日渐升温，德国央行总裁魏德曼表示，欧洲央行可能会考虑购入欧元区政府公债或最高评级的民间资产。这就给最富争议的政策之一--量化宽松(QE)打开了方便之门，而德国央行一直对该政策持批评态度。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 127,600

上周三 116,640

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当期变化 +10,960

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，该央行将继续推行大举货币宽松计划，因为日本经济距离实现2%的通胀率目标还有一半路要走。他表示，日本央行还必须监控资产价格，但补充称，迄今没有发现泡沫迹象。黑田东彦指出，日本央行有多个方法撤出超宽松货币政策，不过他还指出，现在讨论撤出还为时尚早。

--日本央行副总裁岩田规久男周一表示，央行目前的量化宽松措施，已考虑到4月消费税上调后可能出现的短期经济影响。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,307.2亿台币存单，与当日存单到期金额2,303.2亿相较，存单发行余额增4亿。

--台湾央行周二公布，共发行1,015.5亿台币存单，与当日存单到期金额996.25亿相较，存单发行余额增19.25亿。