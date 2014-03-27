《路透晚报》--3月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：1-2月规模以上工业企业利润同比增9.4%，增速比上年全年回落

中国国家统计局周四公布，1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额7,793.1亿元人民币，同比增长9.4%。继续保持增长态势，但增速比上年全年回落2.8个百分点。在41个工业大类行业中，29个行业利润总额同比增长，较上年的31个有所减少。

--中国经济：3月煤电油运显示经济运行态势平稳中有所好转--发改委官员

在外界担忧中国经济下行压力加大之时，国家发展和改革委员会秘书长李朴民表示，从3月份的煤电油运总体运行情况显示，3月以来经济运行态势平稳中有所好转。

--全球贸易：WTO稀土争端中国败诉，中方在评估初裁报告

世界贸易组织(WTO)裁定中国限制稀土和金属出口的做法违规，意味着欧美在这场争端中获胜，他们认为中国的贸易行为不公平。中国商务部表示，乐见WTO认同中国保存资源和保护环境所做的努力，但对其调查组认定中国出口关税、配额和配额管理制度违反WTO规定，感到遗憾。

--中欧贸易：中国领导人访法，敲定空客及标致交易

中国国家主席习近平和法国总统奥朗德周三在巴黎出席了一系列产业合作和上百亿美元飞机销售合同的签字仪式。这也是中国领导人此次国事访问的商务重点。

--中国能源：周四起汽、柴油价格每吨分别下调135元和130元

中国国家发展和改革委员会周三宣布，将于周四(27日)零时起，将汽、柴油零售价格每吨分别下调135元和130元人民币。今年以来油价“一升两降”后迎来第三次下调。

--马航事件：南印度洋天气恶劣，失联客机搜寻工作暂停

受恶劣天气影响，各方在南印度洋对马航失联客机的海上和空中搜寻工作暂停，尽快找到飞机残骸的希望受挫。目前加入国际搜救队的共有11架军用和民用飞机和五艘舰船。法国方面的卫星本周早些时候拍摄到的图像显示，在南印度洋有100多个疑似与失联客机有关的物体。

--《焦点》投资者捂紧口袋，中国房地产开发商寻求其他融资选择

由于人们日益担心中国的房地产和债务市场，债权人也愈发挑剔，因此中国房地产开发商正转向商业抵押支持证券(CMBS)，并考虑其他融资选择。债券买家正在回避二级开发商，因为随着中国经济增长放缓，房地产销售也已降温。

--《财经洞察》中国力推的新型城镇化到底谁是主角？

在各路专家学者及官员们密集召开各种研讨会探寻新型城镇化路径时，他们似乎忽略了一个重要的前提：谁才是中国新型城镇化的主角？他们的真正诉求又是什么？各种官方场合出现的城镇化设想，几乎都着眼于“农民市民化”，想当然地认为这些农民工们迫切希望拥有一张城市户口，迫切希望能和当地市民一起享受公共资源，事实果真如此吗？在农村土地制度改革并行推进的当下，答案恐怕是不尽然。

--《财经洞察》中国央行商行合围支付宝，目标相同目的各异

中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团IPO-ALIB.N旗下第三方支付机构支付宝--互联网金融的领军者，似乎一夜之间成了众矢之的。对于作为监管者的央行，制定既鼓励金融创新，又保证公平竞争的游戏规则是应有之义。但更重要的是，央行作为货币政策的制定和监管当局，维护金融稳定，防范金融风险，亦是央行考虑问题的重中之重。

--台湾央行：重贴现率连11季维持在1.875%不变，符合预期

台湾央行周四宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第11季度维持利率不变。这符合金融市场的预期。台湾央行总裁彭淮南说，目前的货币政策是适度宽松。

--台湾政经：反服贸运动拟扩大举行，执政党指台湾于国际将陷入孤立

由于诉求得不到正面回应，台湾反黑箱服贸学运代表周四表示，将于30日(周日)号召群众集结至总统府前抗议。

【固定收益】

--《分析》中国央行加力回笼平滑资金分布，坚持维稳基调手法更灵活

随着财政资金投放，中国银行间市场季末资金面“无惊无险”，宽裕局面持续，央行公开市场则顺势加力回笼，并时隔两周后重启14天正回购。在维稳基调不改的前提下，央行短期操作兼具灵活性，将流动性调控在合意范围，同时有效管理预期仍是近期政策的主要目标。本周净回笼980亿元，较上周放大逾一倍。

--中国货币市场：开盘价引导七天利率跳涨，正回购稍加码但资金仍充裕

中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周四在开盘价引导下，七天回购利率跳涨近100bp(基点)，其余期限品种亦走升。交易员表示，央行正回购操作量稍加码，且14天期限品种两周后重启，部分机构借机做高开盘价，但市场整体流动性仍不改充裕局面。

--中国债市动态：现券仍趋弱，央行净回笼放量制约做多情绪

中国银行间债市周四早盘现券仍趋弱，公开市场重启14天期正回购，缩短部分回笼资金期限，但市场认为本周净抽水量略大，制约做多情绪，上午招标的四期农发行金融债中标结果亦多高于此前市场预期。

--《中国新债预测》国开行三及七年债收益率有望接近二级，弱市下难生波澜

中国国家开发银行 周五将增发两期固息债。路透调查显示，现券弱市震荡，本周招标的多期政策性金融债，结果多接近二级市场。因此明日国开三年和七年期增发债，收益率也有望在估值附近波动，预测均值分别为5.25%和5.56%。

--新债招标：中国农发行七年债利率符合预期，五年以内受资金价格牵引稍高

受资金市场主要回购利率明显上行牵引，中国农业发展银行周四上午招标的四期债中，五年以下收益率稍高于预期，七年债利率则与预测均值相符。交易员并称，上述四期债投标倍数介于2-4倍之间，处于今年以来该行发债的中性水平，招标情况整体尚属平稳。1/3/5/7年固息债中标结果分别为4.7687%、5.2497%、5.4370%和5.55%。

--中国货币市场：国开行称今年同业存单发行额度500亿元

中国国家开发银行 最新公告称，今年该行同业存单发行额度为500亿元人民币。至此，已公布年度计划的10家银行2014年存单发行总规模达到8,600亿元。

【外汇】

--中国汇市：人民币随中间价收跌，供求相对均衡波动空间收窄

人民币兑美元即期汇率 周四连续第三天收贬。中间价小幅下跌后，市场波动中枢随之下移，结购汇相对均衡，波动区间亦收窄至约140个点子。人民币兑美元即期收报6.2130元，上日收报6.2094元。

--《焦点》中英下周签署人民币结算协议，伦敦成为首个西方结算中心

英国和中国将于下周签署协议，在亚洲之外建立首个人民币交易结算中心。这将使伦敦在欧洲提供人民币交易业务方面占据优势地位。英国财政大臣欧思邦致力于促进金融服务出口，中国是其重点目标。英国去年与中国人民银行达成人民币互换协议，在七国集团(G7)中属于首例。

--路透调查：人民币空头仓位增至四年高位，韩元人气为九个月最差

路透调查周四显示，随着中国央行允许人民币走软以打击投机者，人民币空头仓位创近四年高位，打压了多数新兴亚币的人气。人民币 空仓过去两周近翻番，至2010年4月以来最高，这个时间是路透开始将人民币纳入新兴亚币调查。

--离岸人民币：澳大利亚使用人民币支付金额，一年来大幅增长248%--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)公布，澳大利亚使用人民币支付的金额自去年下半年以来快速增长，至今年2月较一年前增加248%。且在中国银行 与澳洲交易所（ASX）协议后，将有助澳大利亚企业跨境交易使用人民币的意愿。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指续收跌，市场分歧加大盘中震荡明显加剧

中国股市沪综指周四续收跌，市场分歧开始加大盘中震荡明显加剧，中小盘股受业绩影响大幅走低，而地产、银行等权重股则屡获护盘维持涨势。分析师指出，短期政策面偏暖，料经济数据进一步走弱前股指续维持震荡走势。沪综指收盘报2,046.588点，跌0.83%，盘中最大振幅逾30个点。上证A股今日成交额949亿元人民币，上日为803亿元。

--香港个股：中信泰富获中信集团借壳将成央企首例，复牌股价大涨30%

--香港老牌中资企业中信泰富 正在研究以现金及发行新股方式收购中信集团旗下的中信股份，藉此实现母公司在港整体上市，消息刺激中信泰富周四复牌股后，股价最多大涨30%。这将是直属国务院的中央企业首宗借壳香港子公司实现整体上市案例，或显示出新一轮国企改革深度和阔度。

--中国证券：券商业务拟实施“负面清单”管理，可交叉申请业务牌照--报载

据中国证券报周四报导，有关部门日前下发进一步推进证券经营机构创新发展的若干意见，并在业界征求意见。意见稿提出，将建立支持证券经营机构创新发展的包容性监管理念，确立证券经营机构业务“负面清单”，逐步实现“法无禁止即可为”。

--中港股业绩：中国工商银行去年净利按年增逾10%,略优于市场预期

全球资产最大的银行--中国工商银行 周四公布，去年净利按年增长10.2%，略优于此前市场预期。该行业绩公告显示，其2013年全年净利为2,626亿元人民币，上年度净利则为2,385.32亿元。

--中港个股：中国银行称资产质量风险可控，净息差将跑赢大市

按市值计中国第四大银行--中国银行 周三公布，去年净利同比增长12.36%，略优于此前市场预期。公司高层表示，该行今年资产质量风险可控，海外业务、中间业务增长仍很乐观。该行2013年实现净利润1,569亿元人民币。

--中国棉花：政府要求纺织厂购买更多国储棉换取进口配额--消息

三名知情消息人士周四表示，中国当局将要求纺织厂购买更多国储棉，作为今年获得进口配额的条件。消息人士指出，从4月1日起，纺织厂每购买四吨国储棉，政府将给予一吨进口配额。

--中国基金：全国社保基金理事会管理规模近1.2万亿元，去年收益率6.29%

新华社周三报导引述全国社会保障基金理事会数据称，目前理事会管理的基金规模11,943亿元人民币，去年基金投资收益696亿元，收益率6.29%。

--互联网金融：京东小金库今日上线，对接货币基金加入“宝宝”大战