《台湾金融市场一周展望》股汇双涨至关键价位，后市待美中数据指引

* 本周股汇双涨至关键价位，下周偏向震荡整理

* 短线留意美中经济数据指引方向

* 台债临长周末卖压恐加大

* 货市仍需留意季底紧缩效应

记者 詹静宜

路透台北3月28日 - 本周台湾股汇市双双涨到关键价位。下周进入美国及中国重量级数据周，随着天候转佳，市场转趋关注撇开天候因素的3月重量级经济数据表现，将为台湾股汇市提供进一步方向。

分析师认为，这两周台湾股汇市同样上演上冲下洗的戏码，上周股汇市同步急跌、本周则双涨至关键价位，下周美中皆有重量级数据相继出炉，预期下周股汇市震荡整理的机会较高，至于跟美国数据连动密切的债市则预期临近美国非农就业数据公布前卖压恐逐步扩大。

统一投信投资研究部协理钱素惠表示，虽然市场担忧美、台股市皆处于相对高档，恐成为台股后市的主要变数，但是长期经济成长趋势既已形成，不会因为涨多而回档，只是短线涨多震荡在所难免。

〞全球经济以前是进二退一，现在是进三退一，已往正面发展的多。〞她说。

她指出，市场神经紧盯的是美国何时升息，目前预估明年美联储(FED)才会升息，因此今年第四季市场仍需留意资金再度撤出新兴市场，届时外资的操作动向将是影响台股的关键。现阶段台股仍受惠于政府政策作多而连日上涨，短线台股仍将间接随美股反应美国数据表现好坏而上下波动。

下周美国及中国皆要公布制造业采购经理人指数(PMI)，此外，下周美国也将陆续公布供应管理协会(ISM)制造业指数及非农就业报告等重量级数据。

政府积极释出活络股市方案，台湾金管会周三宣布，股市将开放先卖后买现股当冲交易，初期开放标的共200档，预计6月30日开始实施。 激励台股本周盘中一度攻高破8,800点，再创盘中波段新高，周五收盘则小跌0.06%，报8,774.64点，周线收高2.3%。

台湾金管会主委曾铭宗持续乐观看待台股，他提出四点看法，包括今年台湾经济基本面成长3%没问题；台湾资金情势宽松，虽不知何时升息但资金宽松情势还是会维持很长时间；美国量化宽松(QE)退场的影响钝化。

此外，台股仍将回归基本面，去年企业前三季获利较上年同期成长超过50%，去年全年财报要待3月底才会公布，初步看来企业获利动能表现不错。

**政府做多激励台股攻高**

凯基投顾总经理朱晏民表示，在政府政策作多的因素下，台股周五一度冲破8,800点，不过台股指数逢高还是有其风险，包括目前美股高档震荡、中国经济趋缓及坏帐问题的隐忧仍存，尽管今年给予台股目标指数为9,200点，但预估第二季台股仍有回档整理风险。

“两岸服贸争议怎么结束还是一个变数，不过影响大致钝化。”他说。

由于诉求得不到正面回应，台湾反黑箱服贸学运代表周四表示，将于30日(周日)号召群众集结至总统府前抗议。

朱晏民认为，短线台股虽在金管会释出振兴股市措施而续扬，但市场关切两岸服贸协议的立院审查进程，以及周日学生反服贸扩大游行的影响，此皆可能挑起台股在高档整理的敏感神经。

他指出，尽管台股周五盘中试图攻克8,800点未果，不过已突破前波盘中高点8,787.62点，下周台股主要区间暂估在8,600-8,800点。

富兰克林华美投信基金经理人郭修伸也表示，随着美国经济动能回复、台湾半导体等权值股业绩展望正向，对台股仍维持中长期偏多看法。近期指数冲高后，盘势适时休息，预期第二季大盘指数空间不大，全年仍有挑战9,000点的机会。

展望第二季，他称，今年表现优异的电子股均有业绩淡季不淡的表现，除半导体产业前景明确外，第一季较无表现的苹果 供应链可望在第二季开始反应新品出货业绩，并且由上游零组件逐步反应至下游组装厂。

台湾行政院长江宜桦周五表示，将支持服贸协议回到立法院委员会逐条审议跟表决，以此让步补足程序正义，并平息社会大众对程序瑕疵的批评。

**台币下周盘整机会较高**

在上周台币兑美元 急跌后，本周台币陆续随亚币反弹，不过与台币最为相关的人民币与韩元走势不同调，令台币实质交投暂缺乏明确方向，本周大致维持在30.500-30.600的区间整理。

展望下周，交易员认为，韩元兑美元 连日强势整理，已带动台币实质交易区间偏升至相对高位，而人民币兑美元即期汇价 贬势虽有止稳，但仍持在6.20-6.21附近偏弱整理，料台币续涨力道恐有限，下周关注美国及中国重要数据出炉、人民币走势。

〞下周五美国公布非农数据前市场偏向震荡整理，公布后才会有比较大的波动。〞一位当地大型银行交易员说。

近期人民币及韩元走势脱钩，交易员表示，近日人民币持续偏弱整理，而韩元则因消化出口商抛汇卖压而连日走强，不过韩元涨至1,065下方恐将面临压力，短线韩元续涨力道有限，反倒须留意下周人民币走势。

周五韩元兑美元 走高，录得近七个月来最强单周表现，因当地出口商有韩元需求，且外资流入当地股市。韩元兑美元 在当地收盘报1,069.3，本周韩元兑美元走高1%，为去年9月6日止当周以来最佳表现。

市场预估，下周台币主要交易区间落在30.450-30.600，静待下周五美国非农就业数据出炉指引方向。

**美数据表现左右台债后市**

下周美国重要数据相继出炉，交易员认为，在天候转好之下，数据将支撑美国景气持续复苏，不利美债走势。此外，台湾金融市场下周五将因假期因素休市，预期周四长假前持券意愿将降低，且美国周五还有非农就业数据公布，这将令周四台债卖压加剧。

针对甫公布利率不变的央行理监事会议，交易员认为，央行的温和发言令市场放下一颗心，多头进场追多，空单也有所回补，原本已走高的殖利率下跌。只不过目前市场也有了明年利率可能走高的心理准备，因此利率向下空间不大。

〞整个心都安定下来了，〞一位大型银行业交易员表示，台债与美债或多或少都有点季底效应，买气颇佳。例如美国的经济数据虽不错，但是美债殖利率却不涨反跌，台债部分也有相似的情况。

也有证券商交易员认为，时序逐渐进入4月，由于近期美股表现稍弱，市场预料也将持续关注股市是否因畏惧财报公布而偏弱情况。

交易员普遍认为，央行上日会议中并未给予市场何时可能升息的暗示，台债未来将回到先前的交易区间之内，五年期公债103/4期 的交易区间预料在1.08-1.13%；10年期公债103/6 的区间料在1.57-1.62%。周末因长假持券意愿稍低不排除向区间高位靠拢。

**货市留意季底效应**

货币市场方面，交易人士指出，因应许多银行季底前不得拆出的内规，市场上显得多缺不一，下周一为3月底最后一个交易日，仍需留意季底资金紧缩效应，4月初整体资金情势又将回归偏松态势。

“季底最后一天会有一点季底效应，但市场预期不会太多。”一位货币市场交易员称。

对台湾央行上日理监事会记者会，交易员多数以中性解读，认为台湾央行跟随美国脚步的决策模式不至于有重大改变，将等待美国有具体动作后，台湾央行才有机会采取进一步动作，对短率暂无影响，没有任何意外。