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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 07:56 BJT

日本数据：2月所有家庭支出较上年同期下降2.5%，预估为增长0.1%

总务省还表示，2月经季节调整的所有家庭支出较前月下滑1.5%，平均家庭支出为266,610日圆(2,600美元)。

2月受薪者家庭支出较上年同期减少1.4%。

欲浏览完整表格，请点击总务省官网：

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(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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